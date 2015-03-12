Адвокат обвиняемого в убийстве Немцова подтвердил, что его подзащитный признал вину
Ранее Дадаев, согласно публикациям в СМИ, в разговоре с правозащитниками в СИЗО заявил, что отозвал признательные показания.
Фигурант дела об убийстве политика Бориса Немцова Заур Дадаев признал вину, подтвердил в среду его адвокат Иван Герасимов, передает РИА Новости.
"Оглашая постановление, судья указала, что он признал вину. Она не была голословна", - пояснил он.
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Ранее Дадаев, согласно публикации "МК", в разговоре с правозащитниками в СИЗО заявил, что отозвал признательные показания. До этого сообщалось, что такие показания он дал.
Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в ночь на 28 февраля в Москве под стенами Кремля. Неизвестный четыре раза выстрелил в политика. От ранений он скончался на месте. Полиция расследует факт по статье об убийстве.
В интервью от 10 февраля Немцов заявил об опасениях, что президент России Владимир Путин "закажет" его за оппозиционные высказывания.