Адвокат обвиняемого в убийстве Немцова подтвердил, что его подзащитный признал вину

Фигурант дела об убийстве политика Бориса Немцова Заур Дадаев признал вину, подтвердил в среду его адвокат Иван Герасимов, передает РИА Новости.

"Оглашая постановление, судья указала, что он признал вину. Она не была голословна", - пояснил он.

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Ранее Дадаев, согласно публикации "МК", в разговоре с правозащитниками в СИЗО заявил, что отозвал признательные показания. До этого сообщалось, что такие показания он дал.

Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в ночь на 28 февраля в Москве под стенами Кремля. Неизвестный четыре раза выстрелил в политика. От ранений он скончался на месте. Полиция расследует факт по статье об убийстве.

В интервью от 10 февраля Немцов заявил об опасениях, что президент России Владимир Путин "закажет" его за оппозиционные высказывания.