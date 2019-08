В США начали продавать футболки с «американской» Гренландией

Республиканцы использовали интерес президента США Дональда Трампа к Гренландии в своей кампании по сбору средств, выпустив футболки, на которых остров изображен как часть Соединенных Штатов.

Подобную футболку лимитированной серии можно заказать на сайте Национального комитета Республиканской партии (NRCC), сделав пожертвование на сумму от 25 долларов.

🚨SWAG ALERT🚨Support President Trump and his agenda to help America grow! https://t.co/Yapot7fiqs

«Поддержи президента Трампа и его усилия, чтобы помочь Америке расти», – говорится на сайте.

Ячейка республиканцев в штате Невада также выпустила футболку, посвященную Гренландии.

«Гренландия! Эта земля – ваша земля, эта земля – наша земля», – написано на футболке со стилизованными изображениями материковой части США и острова.

Have you ordered one of our new t-shirts? What are you waiting for? Get yours today! https://t.co/GOayY3QvLrpic.twitter.com/dyWNrPvVLF