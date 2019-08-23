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В США начали продавать футболки с «американской» Гренландией

15:31, 23 августа 2019
Мир
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В США продают футболки с Гренландией в составе Штатов / Скриншот, contribute.nrcc.org

Республиканцы использовали интерес президента США Дональда Трампа к Гренландии в своей кампании по сбору средств, выпустив футболки, на которых остров изображен как часть Соединенных Штатов.

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Подобную футболку лимитированной серии можно заказать на сайте Национального комитета Республиканской партии (NRCC), сделав пожертвование на сумму от 25 долларов.

«Поддержи президента Трампа и его усилия, чтобы помочь Америке расти», – говорится на сайте.

Ячейка республиканцев в штате Невада также выпустила футболку, посвященную Гренландии.

«Гренландия! Эта земля – ваша земля, эта земля – наша земля», – написано на футболке со стилизованными изображениями материковой части США и острова.  

Скриншот, Twitter

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что президент США Дональд Трамп вынашивает идею выкупить у Дании остров Гренландия и уже обсуждал такую возможность со своими советниками и адвокатами. Позже сам Дональд Трамп признался, что действительно интересовался вопросом покупки Гренландии у Дании.

По данным СМИ, высокопоставленные чиновники администрации рассматривали сценарий, при котором Вашингтон мог бы предложить Копенгагену ежегодные выплаты на уровне 600 миллионов долларов.

В ответ на эту идею политики Дании заявили, что "сейчас не XIX век", и остров не продается.

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Теги: #Трамп#США#Гренландия