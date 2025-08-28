В частности 59,8% респондентов ответили, что поддерживают такое решение.

Большинство граждан Польши поддерживают решение президента страны Кароля Навроцкого относительно ветирования закона о помощи украинским беженцам. Об этом говорится в результатах опроса SW Research для Onet.

Полякам задали вопрос: "Поддерживаете ли вы решение президента Кароля Навроцкого о вето на закон о помощи гражданам Украины?".

Большинство, а именно 59,8% респондентов ответили, что поддерживают.

В то же время другое мнение высказало 25,4% опрошенных. Остальные граждане, а именно 14,7% выбрали вариант "не знаю/трудно сказать".

Отмечается, что такое решение Навроцкого больше поддержали мужчины (63,4%) по сравнению с женщинами - 56,5%.

Кроме того, опрос SW Research свидетельствует о том, что вето получило наибольшую поддержку в возрастной группе 25-34 года (73,5%), а наименьшую среди лиц, которым более 50 лет (50,1%).

Результаты также показывают, что решение чаще всего поддерживают респонденты из городов до 20 тысяч жителей (67,8%), реже - из городов более 500 тысяч жителей (55,5%).

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи украинцам в Польше. Он считает, что его страна должна достичь в этом вопросе социальной справедливости, ведь поляки в своей стране должны быть на равных с украинцами.

"Я не меняю своего мнения и считаю, что 800 плюс должны получать только те украинцы, которые берут на себя обязательства работать в Польше. То же касается здравоохранения", - подчеркнул президент Польши.

В то же время дипломаты обратились к украинцам в Польше после вето президента Навроцкого. В частности, в Посольстве Украины сообщили, что специальный закон о предоставлении помощи украинцам в Польше остается в силе до 30 сентября 2025 года. Однако в соответствии с решением Совета Европейского Союза, режим временной защиты украинцев действует до марта 2027 года и Польша должна придерживаться этого решения.

"Посольство Украины в Республике Польша отслеживает развитие ситуации, находится в постоянном контакте с польскими органами власти и своевременно информировать граждан Украины об официальных решениях", - говорится в сообщении.

