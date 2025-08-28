Сколько анонсов будет, не уточняется. Но инсайдеры уже раскрыли все новинки.

Samsung анонсировала осеннюю презентацию Galaxy Event – она пройдет 4 сентября в рамках международной выставки IFA в Берлине. Ивент начнется в 12:30 по киевскому времени

В компании подтвердили, что покажут линейку планшетов Galaxy Tab S11 с поддержкой ИИ, а также намекнули на дебют нового смартфона Galaxy S25 FE, который станет последним в семействе S25.

Помимо этого, инсайдеры заявляют, что на Galaxy Event должны полноценно представить AR-гарнитуру Project Moohan, которая будет работать аналогично умным очкам Ray-Ban от Meta. Это будет выгодно отличать их от громоздкого, пусть и более продвинутого варианта от Apple – Vision Pro.

Но самым грандиозным может стать анонс складывающегося втрое телефона. В отличие от Huawei Mate XT, Galaxy G Fold (предполагаемое название) будет использовать G-механизм, при котором обе стороны экрана сворачиваются внутрь. Такой подход обещает повысить долговечность смартфона.

Трансляцию презентации Galaxy Event можно будет посмотреть на YouTube.

Напомним, во вторник, 9 сентября, состоится презентацию новых устройств от Apple. По слухам, будет представлена серия iPhone 17, включая супертонкий 17 Air смарт-часы Apple Watch Series 11 и Apple Watch Ultra 3, а также AirPods Pro 3-го поколения.

Ранее в это месяце Samsung выпустила свой самый дешевый смартфон 2025 года. Компания обещает шесть лет обновлений ПО – это лучший показатель в бюджетном сегменте.

