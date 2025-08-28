Продюсер также рассказала, кто инициировал примирение в их паре.

Известный украинский продюсер Елена Мозговая призналась, что уходила от мужа-певца Дэвида Аксельрода.

Не секрет, что супруги уже около 19 лет вместе. Однако, по словам Елены, был период, когда они разрывали свои отношения.

"Мы познакомились в 2006 году, но у нас были перерывы. Люди сходятся, расходятся, иногда сходятся снова - это жизнь. Я уходила, у нас не было определенное время отношений на пару лет. Я делала первый шаг к примирению, немножко была неправа", - рассказала Мозговая в интервью Алине Доротюк.

Сейчас у супругов, как отмечает сама продюсер, царит гармония в отношениях. Они стараются вместе решать недоразумения и у них нет тайн друг от друга.

"Между нами есть уважение, есть дружеские истории, когда ты приходишь, можешь все рассказать. Нет вот этих игр, нет тайн, никаких манипуляций. Есть проблема, мы ее обсудили, решили и идем дальше. Возможно, уже на 19 году жизни нет каких-то романтических историй, но мы создаем их себе, когда на это есть время и силы", - отметила Елена.

К слову, Мозговая и Аксельрод поженилась в январе 2015 года. Через некоторое время у них родилась общая дочь Соломия. Также у Елены есть две старшие дочери от предыдущих отношений.

Напомним, ранее Елена Мозговая впервые озвучила свою правду о разрыве с Александром Пономаревым.

