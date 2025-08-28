Лариса Чемерис объяснила, как определить род неизменяемого слова.

Сейчас новая украинская крылатая ракета "Фламинго" в центре внимания, и часто возникают вопросы, какой же род имеет это существительное.

Языковед Лариса Чемерис рассказала УНИАН, какого рода существительное фламинго и указала на то, как правильно вводить в предложения и названия других ракет.

Эксперт отметила, что слово фламинго иноязычного происхождения и является неизменным. Если рассматривать фламинго как общее название - то это существо, птица, и это существительное имеет мужской род.

Видео дня

Как определить род в именах собственных имен?

Лариса Чемерис подчеркнула, что сегодня мы рассматриваем тот случай, когда "Фламинго" используют как имя собственное, и в таком случае к определению рода слова используют другой подход.

"Чтобы определить род неизменяемого слова, которое является собственным названием, мы ориентируемся на его общее название. В случае со словом "Фламинго" речь идет о ракете, а ракета - существительное женского рода, поэтому мы будем говорить самая мощная "Фламинго", - объяснила языковед.

То есть "Фламинго" в таком случае имеет женский род.

Как понять, какой род у других ракет?

Существительные-собственные названия ракет - "Нептун", "Искандер" и "Томагавк", изменяемые, поэтому их род можно определить по самому слову. То есть это существительные мужского рода, и правильно, к примеру, употреблять их так:

Не "Нептуном единым".

Не "Искандером единым".

Не "Тамагавком единым".

"Высококачественный Нептун".

"Скоростной Нептун".

Но наиболее уместно, по мнению филолога, все же вместе с этими названиями употреблять и их общее название - ракета. В таком случае в сочетании с общим названием "Нептун", "Искандер" и "Томагавк" будут женского рода.

Ранее Лариса Чемерис рассказала УНИАН, как сказать на украинском "мерзкий". Языковед назвала пять метких вариантов, которыми можно заменить это прилагательное.

Вас также могут заинтересовать новости: