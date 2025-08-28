Телеведущая также выразила соболезнования всем пострадавшим.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая два месяца назад родила первенца, показала, как пряталась с сыном во время атаки на Киев.

В ночь с 27 на 28 августа россияне продолжили терроризировать Украину. Враг запустил ударные дроны с нескольких направлений и баллистические ракеты. Повреждено немало зданий, домов, а также известно о пострадавших и 14 погибших, среди них дети - 2, 17 и 14 лет.

Леся находилась в укрытии во время тревоги. Телеведущая опубликовала кадр, на котором заметна коляска и рядом несколько человек.

Видео дня

"Страшная ночь", - подписала фото Никитюк.

Позже Леся выразила и свои соболезнования всем пострадавшим и родственникам погибших украинцев.

"Утро в Киеве. Мои соболезнования всем, кто пострадал из-за ночной атаки. Просто нет слов - надо держаться как-то. Как всегда", - отметила телеведущая.

Напомним, ранее певец Тарас Тополя откровенно рассказал о восстановлении квартиры после ракетного обстрела. Он рассказал, когда семья планирует вернуться в отремонтированное жилье.

Вас также могут заинтересовать новости: