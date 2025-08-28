По словам Храпчинского, инженерных решений для развития "шахедов" еще очень много.

Российская армия будет менять пути, которыми заводит на территорию Украины, в частности ударные дроны, чтобы наносить массированные удары по гражданскому населению и инфраструктуре - Силам обороны нужно опередить врага собственными инженерными решениями. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

По его словам, в ответ на появление украинских дронов-перехватчиков враг ищет противодействие.

"В любом случае враг будет пытаться менять коридор, по которому он заходит на территорию Украины. Напомню, они залетали и из Беларуси. Поэтому разнообразие врага требует увеличивать количество средств, которыми надо насыщать Украину", - сказал эксперт.

Он добавил, что Украине надо понимать: модификаций, куда двигаться "шахеду" еще очень много, в частности в смысле инженерных пониманий. Украинским специалистам нужно предусматривать эти решения и искать средства, которые помогут противостоять врагу.

Силам обороны, отметил Храпчинский, надо искать решения, чтобы сделать саму логику применения "шахедов" неэффективной. Например, даже 155-миллиметровая гаубица может справиться с дронами, если ей предоставить правильные координаты и использовать соответствующий боеприпас, который будет взрываться на определенной высоте в воздухе, создавать облако из обломков, в которое будут влетать "шахэды".

Храпчинский отмечает: надо увеличивать количество систем детекции, которая помогла бы получить более понятную "картинку". Сейчас вражеские дроны долетают и до западных регионов Украины и это из-за того, что у нас мало средств, чтобы этому противостоять.

"Нам надо двигаться в этом направлении. Создавать эшелонированную систему ПВО, увеличивать системы радиолокации. Проблема современная, проблема всего мира. Посмотрите, что делают россияне. Они, например, ставят свои "Панцири" на металлические башни, чтобы увеличить радиус обнаружения и радиус перехвата", - добавил эксперт.

По его словам, готовой панацеи противодействия "шахедам" нет, соответствующий инструмент надо создать инженерным путем - построить новую систему, которая могла бы выявлять маловысотные цели, которые можно будет сбивать, даже когда враг использует, например, дороги, чтобы сливаться с шумом, или железную дорогу, или идет по руслам рек, чтобы быть малозаметным.

Как писал УНИАН, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский заявил, что во время российских атак правило "двух стен" как защита больше не работает. Ведь враг увеличивает мощность "шахедов", которые разносят и поджигают жилые дома.

В частности, 28 августа агрессор нанес удары по Киеву с применением большого количества оружия, чтобы перегрузить ПВО Украины, усложнить перехват целей. В Украине нужно больше обустраивать укрытий, чтобы население имело возможность спастись.

Также 27 августа армия РФ массированно атаковала Полтавскую область, в результате чего пострадало предприятие энергетического сектора, повреждено админздание, транспортные средства и оборудование.

"На территории предприятия возникли пожары. Также произошло обесточивание бытовых и юридических потребителей. По состоянию на этот час пожары локализованы, электроснабжение восстановлено. К счастью, обошлось без пострадавших", - сообщил глава Полтавской ОГА Владимир Когут.

