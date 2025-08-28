В списке есть Змея и Дракон.

Четверг, 28 августа 2025 года, станет особенно ярким днем для шести представителей китайского Зодиака. Наступает так называемый День получения, которым управляет столп Земляной Змеи в год Деревянной Змеи и месяц Деревянной Обезьяны, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Согласно китайской астрологии, такие дни открывают особый поток изобилия. Для шести знаков он особенно благоприятен: Вселенная словно возвращает им то, что всегда принадлежало по праву.

Змея

Для вас этот день - особенный: он совпадает и с вашим столпом, и с вашим годом. Это значит, что именно сейчас вы - любимец китайского Зодиака. День получения усиливает эту комбинацию и делает ее максимально плодотворной. Все то, что вы считали утраченным, может неожиданно вернуться - будь то деньги, которые вам задолжали, или помощь, о которой вы молча мечтали. Ваше терпение наконец-то будет вознаграждено. Четверг принесет ощущение облегчения и гармонии, словно все встает на свое место.

Дракон

Энергия Змеи прекрасно сочетается с вашей, и именно в этот четверг она подарит вам реальное изобилие. Если вы долго трудились без особого результата, 28 августа способен принести признание, помощь или шанс, которых вы давно ждали. События могут складываться так, что не вы идете к успеху, а он приходит к вам сам. Ожидайте важного предложения, соглашения или долгожданного "да". Сегодняшняя удача - это ощущение, что мир наконец-то синхронизировался с вашим ритмом.

Крыса

Для вас 28 августа станет днем восстановления равновесия. Если раньше вы отдавали больше, чем получали, то теперь баланс начнет выравниваться. День получения может подарить вам возмещение, признательность или поддержку от человека, который раньше не оказывал вам внимания. Сила Змеи в этот день подчеркивает мудрость в отношениях, поэтому благополучие может прийти через важный разговор, который изменит чье-то восприятие вас. Это изобилие ощущается не столько в новых приобретениях, сколько в чувстве справедливости и внутреннего равновесия.

Лошадь

Обычно энергия Змеи вызывает у вас сложности, но 28 августа она принесет ясность и свободу. День получения позволит превратить даже потери в источник удачи. Что-то, что казалось обязательным, вдруг перестанет иметь значение, план может разрушиться, а выбор другого человека неожиданно откроет перед вами новые двери. Ваше изобилие сегодня ощущается как освобождение от тяжелого груза. Это момент, когда вы понимаете, что больше не обязаны тянуть то, что вас истощало. Взамен приходит легкость и пространство для нового.

Петух

У Петуха и Змеи есть естественная гармония, которая в этот день раскрывается особенно сильно. 28 августа может принести вам подарок судьбы, признание или результат упорных трудов. Это может быть как финансовое вознаграждение, так и профессиональное продвижение, но не исключено, что удача проявится через уважение со стороны окружающих. Главный источник счастья для вас в этот день - взаимность. Все то, что вы щедро отдавали, возвращается, и вместе с этим растет доверие и чувство внутреннего богатства.

Свинья

Для вас четверг будет наполнен мягкостью и теплом. Под покровительством Земляной Змеи любая удача приобретает долговременный характер. Возможно, это проявится как поддержка от искреннего человека или как возможность, которая значительно облегчит вашу жизнь. Ваше везение проявляется в простом, но таком важном - в облегчении. Распутаются старые узлы, решится давняя потребность, или к вам вернется добро, которое вы когда-то отдали. К концу дня вы почувствуете спокойствие и легкость, словно Вселенная дала вам шанс выдохнуть и просто быть в гармонии.

