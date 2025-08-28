Мировая премьера состоится на этой неделе.

Появились первые кадры политического триллера "Кремлевский волшебник" от Оливье Ассаяса. В этом году фильм будет бороться за главные награды Венецианского кинофестиваля.

Лента уже вызвала немалый резонанс, ведь рассказывает о приходе кремлевского правителя Путина к власти. В центре сюжета - первые годы становления политика, сыгранного Джудом Лоу, и его взаимодействие с вымышленным советником Вадимом Барановым (Пол Дано), образ которого навеян реальной фигурой Владислава Суркова.

Кроме Джуда Лоу ("Молодой Папа", "Близость") и Пола Дано ("Бэтмен", "Пленницы"), в фильме снялись Алисия Викандер ("Девушка из Дании", "Tomb Raider"), Уилл Кин ("Корона", "Темные материи"), Том Старридж ("Песочный человек"), и Джеффри Райт ("Мир дикого запада", "Бэтмен", "Голодные игры").

Французский режиссер рассказал Variety, что фильм не только погружает зрителя в период постсоветского хаоса, но и показывает "внутреннюю работу" политических манипуляций:

"Что делает этот фильм уникальным и, наконец, что меня очаровало, так это то, что он не только показал последствия политического зла, но и попытался изобразить его природу. Как оно работает, его внутренний механизм".

Ассаяс признается, что команда стремилась к максимальной исторической точности, однако некоторые сцены пришлось выдумать. В частности, они расширили образ единственной значительной женской героини книги - Ксении, возлюбленной Баранова, которую в фильме воплотила Алисия Викандер.

Говоря о Джуде Лоу и Поле Дано, Ассаяс отметил их исключительную преданность проекту. Лоу, по его словам, "полностью преобразился, фактически переизобрел образ Путина и сделал его чрезвычайно убедительным". Тем временем Дано посылал режиссеру найденные в сети материалы и добивался максимальной точности в воспроизведении образа.

"Мы менее привыкли изображать политическое зло. Политическое зло не показывают, его терпят. Мы показываем тех, кто его терпит. И действительно, уникальность этого фильма, и то, что меня в конечном счете очаровало, заключалось именно в том, чтобы показать последствия политического зла, но также попытаться изобразить его природу, его внутренний механизм", - добавил режиссер.

Фильм о Путине

Политическая драма Оливье Ассаяса снята по мотивам бестселлера итальянского писателя Джулиано да Эмполи. Это первый англоязычный фильм Ассаяса, известного благодаря фильму "Карлос" и сериалу "Ирма Веп".

Фильм исследует процесс формирования современной политической системы России и показывает приход Владимира Путина к власти.

Известно, что съемки ленты проходили в Латвии. Продюсером выступил Оливье Делбоск, студия - Gaumont.

