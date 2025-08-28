Артиллерия имеет преимущество в дешевизне снарядов, мощи и массовости применения.

В эпоху войны дронов БПЛА заполонили поле боя в Украине и вытесняют танки, бронетранспортеры, а иногда и солдат с фронта, однако украинские артиллеристы утверждают, что не стали меньше использовать свои орудия. Как пишет The Wall Street Journal, крупнокалиберные системы имеют некоторые ключевые преимущества, в том числе и большую огневую мощь. Простота также важна, поскольку сложное современное программное обеспечение и электроника порой ненадежны.

"Если вы пытаетесь пересечь реку, а противник окопался, а мирных жителей нет, вам не нужно летать на БПЛА и отстреливать противников по одному", — сказал генерал Джеймс Рейни, возглавляющий Командование будущего армии США. Артиллерия нужна, чтобы "поджечь тот берег реки", добавил он.

Оружие, которое, как говорят, Иосиф Сталин называл "богом войны", сыграло важную роль в начале конфликта. Однако сейчас, по данным одного западного чиновника, в Украине от 70% до 80% потерь приходится на БПЛА.

Видео дня

"По словам военных чиновников и аналитиков, Украина использует беспилотники чаще, чем артиллерию, во многом потому, что их у неё больше, чем гаубиц и снарядов к ним, а не потому, что одни из них эффективнее других", - пишет издание.

Операторы БПЛА также признают преимущества артиллерии

"Дроны могут быть заглушены, сбиты или подвержены влиянию погодных условий", — сказал младший сержант Иван Корниенко, оператор БПЛА 93-й отдельной механизированной бригады.

Кроме того, артиллерийский снаряд, как правило, дешевле. Ранее этим летом стандартный 155-мм снаряд, по данным одного из производителей боеприпасов, продавался примерно за 3200 долларов. Недавно украинская бригада заявила о покупке двух типов отечественных беспилотников с аккумуляторами по цене около 16 000 и 10 000 долларов за штуку. Китайские дроны Mavic могут стоить около 1000 долларов, но их дальность и способность нести тяжёлую полезную нагрузку ниже.

Артиллерия также обладает мощью, с которой беспилотники не могут сравниться.

Так, 155-мм снаряд, выпущенный из некоторых гаубиц, содержит 6,6 кг взрывчатого вещества, а вес некоторых боеприпасов может достигать 12 кг, сообщил заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВС Украины полковник Сергей Мусиенко. Но опасность многократно возрастает, поскольку взрыв разносит осколки снаряда по большей площади. Типичный дрон с видом от первого лица может нести всего около 4,5 кг, а некоторые дроны могут нести до 2,2 кг, сказал он.

"Дрон, вероятно, может пролететь через окно квартиры и взорваться там, но 10-килограммовым снарядом можно разрушить весь дом", — сказал Мусиенко.

Это даёт артиллерии так называемый массовый эффект, то есть её можно использовать для поражения целых территорий.

Артиллеристы предпочитают более старые и простые гаубицы

Их любимую модель, M777, в основном британского производства, приходится буксировать на позицию, что, по словам некоторых американских генералов, делает её медленной и устаревшей из-за способности беспилотников быстро обнаруживать и наводить орудия. Однако более современные самоходные гаубицы, артиллерийские орудия на гусеничном или колёсном шасси, как правило, становятся целями при отходе от огневой позиции, сказал Мусиенко. Эти машины также могут выйти из строя.

Механик, приписанный к 43-й бригаде, рассказал, что как минимум одна деталь или функция их Panzerhaubitze "каждый день" ломается или выходит из строя.

"Буксируемые орудия, такие как M777 и более компактная британская L118, просты в эксплуатации и ремонте, отметили артиллеристы. То же самое относится и к устаревшим версиям самоходной M109. Буксируемую артиллерию также легче спрятать среди деревьев и камуфляжа. Артиллеристы используют деревянные и надувные муляжи, чтобы увести огонь от настоящего орудия. Солдаты часто перемещают свои гаубицы в сумерках, когда операторы беспилотников плохо видят, а ночное видение не так эффективно".

Рэйни из армии США заявил, что самоходная артиллерия всё равно будет иметь преимущество в войне с быстрым наступлением, в отличие от преимущественно статичных линий фронта в Украине.

"Дроны действительно точны и попадают точно в цель, но артиллерия будет покрывать всю территорию", — сказал Василий, пилот дрона, который находит и определяет цели для артиллерии 43-й бригады.

"Артиллерия была, есть и будет богом войны", — добавил он.

Война в Украине

Ранее глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, Украина собрала огромное количество "бесценных" данных с полей сражений, в том числе и с помощью дронов.

Теперь Украина изучает возможность обмена этими данными с союзниками, чтобы укрепить свои позиции в переговорах о гарантиях безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: