Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, а евро - 47,75 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 28 августа, снизился на 2 копейки - до 41,63 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 16 копеек и составляет 48,44 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,75 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,40 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,33 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,30 грн/евро, а курс продажи - 48,15 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 28 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,32 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 8 копеек.

По отношению к евро гривна также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 47,88 гривни за один евро, то есть гривня выросла сразу на 39 копеек.

Национальный банк Украины еще больше усилил гривну на прошлой неделе, уменьшая объем интервенций на фоне относительно стабильного дефицита валюты на рынке.

По мнению аналитиков инвесткомпании ICU, осенью регулятор может прибегнуть к увеличению колебаний курса гривни и ее умеренному ослаблении в дальнейшем.

