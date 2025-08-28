Украина не признает попыток легитимизации или оккупации Крыма, - Офис президента

Это является четкой позицией президента Украины Владимира Зеленского.

Украина на юридическом уровне никогда не будет признавать любых попыток легитимизации или признания российской оккупации Автономной республики Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сказал во время международного форума экспертной сети Крымской платформы.

Жовква отметил, что именно с оккупации Крыма началась российская агрессия. Свидетельством этой агрессии является сегодняшняя массированная российская атака ракетами и дронами Украины.

Видео дня

"То, что произошло сегодня, к сожалению, не первый прецедент со стороны агрессора и, к сожалению, не последний. Это ответ лидера страны-агрессора на все эти международные усилия, которые прилагались в последнее время президентом Украины, президентом Соединенных Штатов Америки, президентом Франции и другими европейскими лидерами для того, чтобы принести настоящий длительный мир в Украину", - подчеркнул Жовква.

Он назвал российскую ночную массированную атака циничной, подлой, жестокой и ужасной. А также призвал мир отреагировать.

"Сегодня мы должны услышать четкую реакцию мира, каждого лидера, который находится на стороне добра, каждого представителя международных организаций, представителей тех стран, которые все еще пытаются быть посредниками", - добавил Жовква.

Заместитель руководителя ОП отметил, что Украина хочет, чтобы мир не молчал так, как, к сожалению, в подавляющем большинстве молчал в 2014 году:

"Когда Россия начинала попытки аннексировать Крым, тогдашнему руководству Украины говорили: "не надо провоцировать", "не надо реагировать", "надо спокойно к этому относиться", "и все будет хорошо"... К сожалению, с Крыма все началось".

При этом, он подчеркнул, что Крым есть и будет Украиной.

"Никаких попыток легитимизации или любого признания де-юре Украина не будет воспринимать. Это четкая позиция президента Украины", - констатирует Жовква.

В то же время, по его словам, Украина вынуждена постоянно повторять эту позицию ежедневно представителям международного сообщества.

Как добавил Жовква, в этом году состоится пятый саммит Крымской платформы на уровне лидеров государств. Происходит подготовка к этому саммиту. Президентом Украины Владимиром Зеленским уже направлены приглашения.

"Мы хотим, чтобы количество участников становилось больше. Нам нужно расширять присутствие участников Крымской платформы за счет других регионов мира, не только европейского и североамериканского, но и латиноамериканского, азиатского, африканского", - добавил Жовква.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца отметила, что без признания того, что территориальная целостность любого государства должна соблюдаться в пределах международно признанных границ, не будет устойчивого мира во всем мире.

"Вопрос Крыма - это центральный вопрос. С него началась российская агрессия, и, завершится российская агрессия деоккупацией и освобождением Крыма", - отметила Беца.

Прогноз по Крыму

Как сообщал УНИАН, по мнению бывшего спикера Генерального штаба Владислава Селезнева, хотя Силы обороны осуществляют определенные приготовления, в том числе для разрушения противовоздушной, противоракетной обороны российских оккупантов на временно оккупированных территориях, в том числе, в Крыму, но освобождения полуострова вскоре ожидать не стоит.

Вас также могут заинтересовать новости: