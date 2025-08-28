Здание представительства ЕС пострадало от российских ударов, - посол ЕС

В посольстве ЕС назвали российскую атаку настоящим ответом на мирные дипломатические усилия.

В Киеве от массированной российской атаки ракетами и дронами от взрывной волны серьезные повреждения получило здание Представительства Европейского Союза. Об этом сообщила в сети X глава посольства Евросоюза в Украине Катарина Матернова.

Она отметила, что массированный российский удар по Киеву БПЛА и баллистикой ракетами этой ночью продемонстрировал отношение РФ к "миру".

"Здание Представительства ЕС серьезно повреждено взрывной волной. Это - настоящий ответ Москвы на мирные усилия", - подчеркнула Матернова.

Российская атака на Киев в ночь на 28 августа

Как сообщал УНИАН, этой ночью российское воздушное нападение привело к серьезным разрушениям и пожарам в столице.

По состоянию на 10:30 количество погибших в столице составляло 12 человек. Количество пострадавших - 48 человек. Трех человек спасателям удалось живыми достать из-под завалов.

Президент Украины Владимир Зеленский также сказал, что этот удар является ответом России на события последних месяцев. "Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров", - сказал он.

