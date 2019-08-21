Washington Post: Стало известно, сколько Трамп хотел заплатить за Гренландию

Американские СМИ пишут, что в Вашингтоне рассматривали два сценария расчета за покупку крупнейшего острова мира.

Президент США Дональд Трамп много недель обсуждал возможность покупки Гренландии у Дании. Высокопоставленные чиновники администрации рассматривали сценарий, при котором Вашингтон мог бы предложить Копенгагену ежегодные выплаты на уровне 600 миллионов долларов.

Это изданию Washington Post сообщили два источника на условиях анонимности. Также обсуждался другой вариант, согласно которому Дания могла получить единовременную крупную выплату. Так Вашингтон хотел заинтересовать страну в соглашении о продаже Гренландии. Гренландцы, часть из которых недовольны датским доминированием, резко отреагировали на новости о намерениях Трампа купить их остров.

Датские и гренландские чиновники на протяжении последних дней многократно утверждали, что Гренландия не продается.

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«Гренландия богата на ценные ресурсы, такие как минералы, чистейшая вода и лед, запасы рыбы и морепродуктов. У нее есть возобновляемые источники энергии, а в последнее время она стала направлением для приключенческого туризма», - сказал министр иностранных дел автономии.

«Мы открыты для бизнеса, но не продаемся», - добавил дипломат.

США начали проявлять все больший интерес к Арктике, потому что Китай и Россия пытаются присвоить себе ее территорию, которая с таянием льдов становится все более доступной. Китай провозгласил себя «приближенной к Арктике» страной и выразил желание построить «Полярный шелковый путь», через который товары будут доставляться морем из Азии в Европу.

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Китай также рассматривал возможность финансирования постройки трех аэропортов в Гренландии, вызвав беспокойство тогдашнего министра обороны США Джима Мэттиса. Пентагон начал давить на Данию, настаивая, что она сама должна заплатить за сооружение аэропортов, а не полагаться в этом на Пекин.

Один американский чиновник рассказал Washington Post, что его удивило такое любопытство Трампа в Гренландии. Собеседник издания пояснил, что конгрессмены от Аляски пытались убедить Пентагон тратить больше денег на операции в арктическом регионе своего штата. Теперь они встревожены, что покупка Гренландии может подорвать все эти усилия.