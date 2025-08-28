Она говорит, что сейчас чувствует себя более свободно.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл откровенно рассказала об одном из королевских правил, которое не чувствовалось для нее естественным.

В новом интервью для программы The Circuit with Emily Chang она сказала, что сейчас просто остается собой, тогда как еще несколько лет назад не могла быть такой откровенной. Также Маркл вспомнила одно из королевских правил, которое ей не нравилось:

"Я должна была постоянно носить телесные колготки. Если честно, это было совсем не про меня. Я не видела колготок еще с 80-х, когда они продавались в таких маленьких "яйцах". Это казалось немного неискренним, но это глупый пример".

Герцогиня объяснила, что для нее важно одеваться так, как хочется, говорить правду и вести себя естественно: "Это и есть комфорт в собственной коже. И, конечно, в моей жизни были разные периоды. Но сейчас я не чувствую, что должна что-то кому-то доказывать".

Напомним, в документальном сериале Harry&Meghan она говорила, что редко носила яркие цвета, ведь существовали неписаные правила: не повторять оттенок королевы Елизаветы во время официальных выходов, а также не дублировать цвета более старших членов семьи.

"И я подумала: какой цвет они, вероятно, никогда не наденут? Камел, беж, белый. Поэтому я носила много приглушенных оттенков, чтобы сливаться с окружением. Я не пыталась выделиться. В моем присоединении к этой семье не было варианта, где я не делаю все возможное, чтобы вписаться. Я не хотела смутить семью", - объясняла Меган.

Мегзит

Megxit - это термин, которым в медиа назвали решение герцога и герцогини Сассекских, принца Гарри и Меган Маркл, сложить обязанности старших членов британской королевской семьи и переехать из Великобритании в Северную Америку.

Само выражение образовано по аналогии с "Брекзитом" (выходом Великобритании из ЕС) и впервые появилось в британских таблоидах в январе 2020 года после громкого заявления пары.

Согласно данным СМИ, сейчас супруги ведут переговоры с королевской семьей - они обсуждают условия примирения, которые устроили бы обе стороны.

