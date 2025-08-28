Вице-президент США заверил, что его страна хочет защитить территориальную целостность Украины.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что его скандальная стычка в Овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Зеленским была "полезной" и помогла вывести на первый план разногласия между Вашингтоном и Киевом. Об этом он сказал в разговоре с USA Today, передает Politico.

Вэнс выразил сожаление из-за такой напряженной встречи в феврале, которая шокировала Европу и "опустила трансатлантические отношения на новый минимум".

"Послушайте, иногда люди не соглашаются. Хотел бы я, чтобы мы публично поссорились в Овальном кабинете? Не обязательно. Считаю ли я, что это на самом деле прояснило некоторые реальные вопросы разногласий между стороной США и стороной Украины? Да, и я думаю, что это было полезно для американского народа", - подчеркнул вице-президент США.

Вэнс добавил, что его разочарование во время встречи в Овальном кабинете было связано не столько с отношением к Зеленскому, сколько с действиями администрации Джо Байдена, которая, по его мнению, предоставила Украине миллиарды долларов помощи "без какой-либо реальной цели, без какой-либо реальной дипломатии".

"Это всегда разочаровывало меня гораздо больше, чем то, что Зеленский просил помощи у Вашингтона. Дело в том, что администрация Байдена не имела плана, как закончить войну", - объяснил политик.

По словам Вэнса, администрация Трампа сейчас "достаточно согласована с президентом Зеленским" по работе над мирным соглашением.

"Несмотря на некоторые разногласия, мы, конечно, хотим защитить территориальную целостность Украины. Мы не хотим, чтобы Россия завоевала всю страну", - заверил вице-президент США.

Спор в Овальном кабинете - что известно

Напомним, после инаугурация президента США Дональда Трампа в феврале Владимир Зеленский посетил Белый дом, чтобы заручиться поддержкой во время российского вторжения.

Однако его телевизионная встреча с Трампо и Вэнсом переросла в острый спор, во время которого вице-президент США обвинил Зеленского в неблагодарности и нежелании вести мирные переговоры с Россией.

После этого лидеры Европы объединились вокруг Зеленского и подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины, а канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что все это было засадой и назвал спор "преднамеренной эскалацией" со стороны американцев.

