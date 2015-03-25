Путин: В 2018 году президентом может стать другой человек

Об этом он сказал на встрече с председателем организации WorldSkills по поводу возможного проведения в Казани чемпионата мира по рабочим профессиям, который должен состояться в 2019 году, передает РИА Новости

"Мероприятие, о котором мы говорим, должно произойти в 2019 году, президентские выборы в России в 2018, но я уверен, кто бы ни был главой российского государства, он с удовольствием примет участие в этих мероприятиях", — сказал Путин

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В 2018 году подходит к завершению третий президентский срок Владимира Путина, сообщает Дождь.

Ранее он не давал четкого ответа по поводу своего участия в новых выборах, однако и не исключал такой возможности. При этом он подчеркивал, что "пожизненно" оставаться на посту главы государства не собирается.