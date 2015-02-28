Порошенко: убийцы разрушили мостик между Украиной и Россией

Об этом он написал на своей странице в Facebook

"Он был мостиком между Украиной и Россией. Выстрелом убийц это разрушено. Думаю, не случайно. Не сомневаюсь, убийцы будут наказаны. Рано или поздно", — написал Порошенко.

Оппозиционный политик Борис Немцов застрелен вечером в пятницу, 27 февраля, в центре Москвы. К нему подъехал белый автомобиль, из которого было произведено несколько выстрелов. Затем машина скрылась. От полученных ранений политик скончался.