Порошенко: убийцы разрушили мостик между Украиной и Россией
01:06, 28 февраля 2015Мир
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Президент Украины Петр Порошенко считает, что убийцы Бориса Немцова будут рано или поздно наказаны.
REUTERS
Об этом он написал на своей странице в Facebook
"Он был мостиком между Украиной и Россией. Выстрелом убийц это разрушено. Думаю, не случайно. Не сомневаюсь, убийцы будут наказаны. Рано или поздно", — написал Порошенко.
Оппозиционный политик Борис Немцов застрелен вечером в пятницу, 27 февраля, в центре Москвы. К нему подъехал белый автомобиль, из которого было произведено несколько выстрелов. Затем машина скрылась. От полученных ранений политик скончался.
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