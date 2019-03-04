Wall Street Journal: Глобальная диктатура может взять мир под контроль в XXI веке

Вся история второй половины XX века вот-вот будет перечеркнута, а диктаторские режимы начнут играть доминирующую роль на планете.

В последние десятилетия XX века демократия была на подъеме. СССР распался, нацизм стал уже старым кошмаром из поршлого, а страны на каждом континенте двигались в направлении свободных выборов и верховенства закона. Все человечество наконец-то признало несравненные преимущества принципов демократической свободы и равенства. По крайней мере, многие обозреватели тогда так считали.

Оглядываясь на те события сейчас, можно сказать, что причины для демократического импульса в те трудные дни были сложнее, пишет Wall Street Journal. В значительной степени демократия была привлекательна не своими идеями, а экономическим успехом. Ведь наиболее богатые страны мира были демократическими. И остальной мир тоже хотел присоединиться к ним. Сегодня глобальное богатство переходит в руки авторитарной части мира. И не понятно, как демократия без материального преимущества собирается выиграть это соревнование.

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С 1890-х годов США, Великобритания и небольшая горстка других демократических стран доминировали в мировой экономике. Еще в 1995 году 96% людей, которые жили в странах с ВВП на душу населения выше 20 тысяч долларов, были гражданами либерального мира. За исключением некоторых олигархов, которые сидели на шеях репрессированных обществ в состоянии стагнации, только демократы имели реальное влияние в мире.

Сегодня же все изменилось. Оценки МВФ свидетельствуют о том, что примерно за 5 лет общий ВВП стран, которые Freedom House считают «несвободными», будет преобладать над ВВП Запада. Таким образом, суммарный размер экономики США, Германии, Франции и Японии будет меньше, чем в автократических Китае, России, Турции и Саудовской Аравии.

Если Запад хочет успешно ориентироваться в новом мире, ему стоит понять, как ситуация так быстро изменилась с подъема демократии на авторитарный реванш. Частично объяснение кроется в том, что в крупных странах состоялся демонтаж демократий благодаря таким автократам как Владимир Путин в России и Раджеп Тайип Эрдоган в Турции. Если Бразилия, Индия и Южно-Африканская Республика пойдут тем же путем в ближайшие годы, сила автократических правителей будет расти.

Но еще более важным фактором стал подъем авторитарного капитализма. Перед началом XXI -го века диктатуры, которые достигли относительно высокого дохода на душу населения или прекратили экономически расти, как СССР, или стали демократическими, как военные режимы в Азии, Латинской Америке и Южной Европе. Страны, такие как Сингапур, которые продолжают расти без установления подлинной демократии, стали исключением, которое доказывает правило.

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Эти ограничения до сих пор касаются автократических режимов вроде КНДР и Венесуэлы, где сохраняется государственный контроль над экономикой. Но значительное число стран научилось сочетать диктатуру с институтами, лояльными к рынку. Это позволило им экономически расти быстрее тех, кто пошел по пути демократических преобразований.

Сегодня 376 миллионов людей живут в абсолютно несвободных странах. Среди таких издание называет Россию, Казахстан и страны Персидского залива. И в измерении сравнения покупательной способности их доходы на душу населения превышают 20 тысяч долларов. В прибрежных регионах Китая средний доход в крупных городах достиг 35 тысяч. По оценкам МВФ, все регионы Китая пересекут границу показателя ВВП на душу населения в 20 тысяч долларов уже в следующем году. А значит 1,8 миллиарда людей в мире будут жить с высокими доходами, но при авторитарных режимах.

Эта перемена будет иметь серьезные последствия для будущего демократии. Последний раз демократический мир сталкивался с серьезным вызовом для своего экономического и технологического преимущества после того, как СССР запустил первый спутник в космос в 1957 году. После послевоенного восстановления и за счет создания семи вассальных государств в Восточной Европе, советский блок, чья экономика составляла лишь пятую часть от американской в 1945 году, выросла до почти половины от экономики США в 1958-ом. Тогда экономист и Нобелевский лауреат Пол Самюельсон прогнозировал, что ВВП СССР станет больше американского до 1984 года. Конечно же, этого не произошло. До 1969 года американский флаг появился на Луне, а экономический рост США вновь ушел в значительный отрыв от советского. Стандарты жизни коммунистического мира так и не достигли западного уровня.

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Сегодня же, однако, меньше причин верить в неизбежный триумф демократии. В 1957 году США и их демократические союзники в Европе, а также Япония вместе владели двумя третями глобальной экономики. И это втрое больше, чем весь Восточный блок с Китаем вместе взятые. Первый искусственный спутник СССР, конечно, заставил американцев нервничать. Но Запад все равно имел экономическое доминирование. Реальным вопросом было то, имеет ли он политическую волю превратить свою материальную силу в геополитическую гегемонию.

В 2019-м же никакая политическая воля не перечеркнет тот факт, что западные демократии владеют чуть более чем третью мировой экономики. Учитывая радикальные изменения в глобальной популяции и производительности, которые произошли в течение последних десятилетий, было бы наивно ожидать, что Северная Америка и Западная Европа возобновят свое преимущество в ближайшее время.

Кто будет править миром в XXI веке: демократия или диктатура, — в значительной мере определят некоторые страны, которые еще не решили, к какому лагерю присоединиться. Если такие страны, как Индия, Нигерия и Индонезия смогут построить стабильные и влиятельные демократии, принципы свободы и равенства получат шанс сохранить и расширить свое влияние на ближайшие десятилетия. Но если они перейдут в лагерь автократов и при этом станут богаче, демократам придется пройти через тяжелые времена.

Как показывает история XX века, свобода на вкус слаще, если она кажется путем к процветанию.