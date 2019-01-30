The Atlantic: США хотели посадить пилотов при смерти за штурвал ядерных самолетов во времена Холодной войны

Военные планировщики в Вашингтоне считали, что они и так скоро умрут, поэтому радиация от ядерного реактора им не очень навредит.

Военно-морские силы США недавно попросили у Конгресса 139 миллиардов долларов на обновление флота ядерных субмарин. В отличие от «обычных» подводных боевых машин, которым нужно часто подниматься на поверхность, ядерные могут годами двигаться на глубине с большой скоростью без необходимости дозаправки.

Американские стратеги рассчитывают, что новые ядерные субмарины будут работать на одном и том же заряде минимум полвека. Преимущество таких подводных лодок над дизельными поднимает вопрос относительно другого важного компонента военного арсенала: почему не существует ядерных самолетов?

И причин много. Сделать реактор, пригодный для полетов, сложно. А отгородить его опасное радиоактивное излучение от пилотов, наверное, невозможно. Однако, во времена Холодной войны, когда угроза ядерного апокалипсиса давала толчок чрезвычайно прагматичным планам, инженеры нашли решение этой проблемы, пишет The Atlantic. Они предлагали посадить за штурвал ядерных самолетов пилотов-пенсионеров. Потому что они скорее умрут своей смертью, чем заболеют раком из-за радиации.

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Американский физик итальянского происхождения Энрико Ферми представил идею о ядерных полетах в 1942 году, когда работал в команде Мангеттенського проекта, которая в конечном счете создала ядерную бомбу. С приближением конца Второй мировой войны США начали работу над воплощением мечты о Ферми самолетах с ядерными реакторами. С 1946 до 1961 года целые команды инженеров, стратегов и чиновников работали в вихре чертежей, документов и денег, пытаясь сдвинуть замысел с места.

Преимущества ядерных самолетов были такими же, как и у ядерных субмарин. Не нужно было приземляться для дозаправки. В документе Министерства войны США (сегодня Министерство обороны) от 1945 года было сказано: «Благодаря ядерному двигателю сверхзвуковой полет вокруг мира становится абсолютно возможным». Тайный меморандум Комиссии по атомной энергетике, который теперь хранится в библиотеке президента Дуайта Эйзенхауэра, объяснял замысел ядерных полетов в более умеренном тоне.

«Ядерная энергия может сделать возможным один или несколько полетов вокруг планеты на одном лишь заряде в реакторе», - говорится в документе.

Идея ядерного бомбардировщика была настоящей мечтой для военных. Такая машина могла днями оставаться в небе и уничтожить многочисленные цели по всему миру, прежде чем вернуться в США. Проблема дозаправки беспокоила многих во времена Холодной войны. Бомбардировщикам было сложно добраться до целей в глубинке чужой территории и потом вернуться на базу лишь на одном баке горючего. Дозаправка в воздухе была решением, но не очень эффективным. Если самолет-заправщик выявляли над вражеской территорией, его могли сбить, что ставило под угрозу всю миссию.

Чтобы минимизировать потребность в сложной дозаправке, США создали целую сеть баз ВВС. Такие базы, часто были расположены вблизи территории СССР. Они позволяли достичь цели, нанести удар и вернуться на одном баке горючего. Но обеспечение этих баз было дорогим удовольствием и не пользовалось поддержкой. В какой-то момент США предложили Дании 100 миллионов долларов золотом за Гренландию, чтобы разместить там новые стратегически важные базы. В конце концов, Копенгаген отказался. Однако, случай иллюстрирует, на что Америке приходилось идти, чтобы компенсировать небольшой радиус действия своих сил в воздухе. Ядерные самолеты могли решить эти проблемы.

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Однако, у них были свои проблемы. Во-первых, реактор должен быть достаточно небольшим, чтобы поместиться на борту самолета. Это означало бы, что он выделял больше тепла. А следовательно ректор мог расплавиться вместе с самолетом. Радиоактивные материалы с жидким металлом упали бы на Землю. А проблема защиты пилотов от радиации оказалась еще большей. Какая польза от самолета, который убивает своего же пилота?

Чтобы защитить экипаж, реактор нужно было укрыть тяжелыми защитными щитами. Но чтобы взлететь самолет должен быть как можно легче. Поэтому мощная защита от радиации был несовместимым с полетом. Однако, инженеры допускали, что сокращение веса за счет изъятия резервуаров для горючего могло бы компенсировать вес защитных щитов. США потратили 16 лет на работу над этой идеей, но безрезультатно. СССР тоже пытался разработать ядерные самолеты, но столкнулся с теми же проблемами. В 1958 году статья в Aviation Week утверждала, что якобы у Москвы уже есть рабочий прототип ядерного самолета, который проходит испытания. Но вскоре президент Дуайт Эйзенхауэр призвал к спокойствию и заверил, что статья – фальшивка.

Представители советской программы тоже признали, что такого самолета у СССР нет. Ведь если бы он был, они бы очень "гордились достижением и сделали бы все возможное, чтобы все узнали о нем». Но энтузиастам ядерных полетов из обеих стран не было чем хвастаться. Ни одна программа не преодолела критические проблемы с радиацией и весом. Вместе с тем, развитие баллистических ракет в 1950-х годах ослабил саму потребность в ядерных бомбардировщиках. Ядерный самолет стал ненужным с военной точки зрения, поскольку межконтинентальная баллистическая ракета хорошо справлялась с его задачей. Дозаправка ракетам была не нужна. Без военного обоснования финансирование разработки ядерных самолетов было прекращено. По состоянию на 1961 год и США, и СССР полностью закрыли соответствующие проекты.

В последнем порыве сохранить ядерные самолеты на повестке дня военные стратеги предложили радикальное решение: можно посадить за штурвал пилотов, которым до смерти осталось немного. ВВС могли бы использовать достаточно старых пилотов, которые бы умерли от естественных причин раньше, чем от радиации. Эксперт по ядерной политике Леонард Вайсс объяснил, что так можно было бы выбросить тяжелые защитные щиты, что позволило бы ядерному самолете подняться в небо.

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Образ целого корпуса облученных престарелых пилотов, которые бы патрулировали небо над миром и были готовы в любой момент начать ядерную катастрофу, был продиктован возрастной дискриминацией, которой было пропитано апокалиптическое планирование времен Холодной войны. Во всех планах гражданской обороны на случай ядерной войны пожилых людей приносили в жертву первыми.

Джо Мартин с кафедры истории и философии Кембриджского университета объяснил, что Герман Кан, с которого режиссер Стэнли Кубрик якобы списал своего доктора Стренджлова, создал шкалу продуктов питания для мира после ядерной войны. Вся пища, согласно с ней, делилась на категории от «А» (запасы высочайшего качества для беременных женщин) до «Е» (радиоактивная еда только для животных). Люди, кому уже за 50, должны были получать еду с категории «D». Кан прямо объяснял свою рекомендацию: «Большинство этих людей умрут раньше, чем получат рак от радиации».

Но даже такое страшное предложение не спасло проект ядерного самолета. Администрация Эйзенхауэра решила, что программа ненужная, опасная и слишком дорогая. 28 марта 1961 года президент Джон Кеннеди окончательно закрыл проект разработки ядерного самолета.