Стали известны последние слова пилота перед падением самолета в Тайване

Об этом передает Лента.ру со ссылкой на The Independent.

«Мэйдэй (международный сигнал бедствия наряду с SOS), мэйдэй, двигатель заглох», — опубликовало издание последние слова командира воздушного судна со ссылкой на диспетчерские службы.

В настоящее время известно о 23 погибших, 20 человек, как сообщает USA Today, по-прежнему числятся пропавшими без вести. В частности, пока ничего не известно о судьбе самого командира воздушного судна.

Ранее стало известно, что спасатели обнаружили два бортовых самописца самолета ATR 72-600. Расшифровку черных ящиков предполагалось начать вечером 4 февраля.

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