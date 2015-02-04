В Тайване самолет упал в реку прямо посреди города (видео)
07:38, 04 февраля 2015Мир
11849 0
В Тайване пассажирский самолет упал в реку возле автомобильного шоссе.
Самолет задел автодорожный мост и упал в реку / The New Times
Инцидент произошел 4 февраля. По данным местных СМИ, авиалайнер ATR 72-600, принадлежащий авиакомпании TransAsia, совершил аварийную посадку в реку. На момент падения на борту самолета находились более 50 человек. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на ВВС.
Десять человек удалось спасти, однако другие до сих пор остаются заблокированными в салоне.
Читайте такжеЛайнер AirAsia слишком быстро набрал высоту
По предварительной версии, самолет задел автодорожный мост и упал в реку. На месте происшествия работает группа спасателей. В настоящий момент местные СМИ сообщают о двух погибших в результате падения самолета.
Одному из водителей удалось заснять момент стремительного падения авиалайнера в реку.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter