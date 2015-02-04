В Тайване самолет упал в реку прямо посреди города (видео)

Инцидент произошел 4 февраля. По данным местных СМИ, авиалайнер ATR 72-600, принадлежащий авиакомпании TransAsia, совершил аварийную посадку в реку. На момент падения на борту самолета находились более 50 человек. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на ВВС.

Десять человек удалось спасти, однако другие до сих пор остаются заблокированными в салоне.

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По предварительной версии, самолет задел автодорожный мост и упал в реку. На месте происшествия работает группа спасателей. В настоящий момент местные СМИ сообщают о двух погибших в результате падения самолета.

Одному из водителей удалось заснять момент стремительного падения авиалайнера в реку.