СМИ: стали известны имена погибших в ДТП под российским Белгородом украинцев

Об этом сообщает российский ресурс РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

На месте ДТП c участием микроавтобуса и КамАЗа погибли водитель микроавтобуса и девять пассажиров. Еще одна женщина, ехавшая в микроавтобусе, скончалась от полученных травм в больнице.

Все они, за исключением водителя грузовика, являются жителями Луганска, Луганской и Донецкой областей. По данным пресс-центра МВД РФ, среди погибших пять женщин и шесть мужчин.

Читайте такжеМИД Украины подтверждает гибель в ДТП в России 11 украинцев, 5 – госпитализированыМИД Украины подтвердило гибель украинцев в ДТП в Белгородской области.

"На месте ДТП погибли водитель микроавтобуса П.В. Зеленюк и девять пассажиров: Светлана Магильная, 1973 года рождения (город Луганск), Лидия Кошман, 1950 года рождения (Луганская область), Светлана Денисова, 1961 года рождения (Луганская область), Анатолий Гук, 1962 года рождения (Луганская область), Валерий Михайлов, 1954 года рождения (Луганская область), Андрей Капленко, 1974 года рождения (Донецкая область), Людмила Гаруз, 1971 года рождения (Луганская область), Олександр Кошман, 1952 года рождения (Луганская область) и Анатолий Юдин, 1995 года рождения (Луганская область)", — сказал источник.

По его словам, еще один пассажир микроавтобуса — Мария Гуржванка, 1954 года рождения, жительница Луганской области, от полученных травм скончалась в больнице.

В Алексеевской ЦРБ в настоящее время находятся водитель КамАЗа А.О. Вовчук (житель города Сальска Ростовской области), жители Луганска Анатолий Будков, 1955 года рождения, Наталья Осташова, 1962 года рождения, Наталья Юдина, 1964 года рождения, а также неустановленная женщина, предположительно Наталья Булкова, 1954 года рождения, жительница Луганска. Фамилия еще одного пострадавшего пока не известна.

ДТП с участием микроавтобуса и грузового КамАЗа произошло на автодороге Р-185 Белгород — Павловск вблизи населенного пункта Советское Алексеевского района Белгородской области РФ.