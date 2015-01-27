В ООН призывают Украину и РФ вернуться к "женевскому формату" переговоров по Донбассу

01:00, 27 января 2015
Мир
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 Заместитель генерального секретаря ООН Джеффри Фелтман призвал Украину и Россию вернуться к проведению переговоров об урегулировании кризиса на Донбассе в «женевском формате» при участии США и Европейского Союза.

Фелтман ООН / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время внеочередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

”Необходимо заявить о полной политической приверженности мирному и твердому разрешению этого конфликта на высшем уровне, и я снова подтверждаю наш призыв к созыву переговоров в «женевском формате» как можно скорее”, - отметил Фелтман.

Также он заверил, что ООН будет продолжать способствовать закреплению устойчивого и прочного мирного процесса на востоке Украины.

”Более 5 тыс. человек уже погибло во время этого конфликта. Мы должны найти возможность остановить его и сделать это сейчас”, - отметил заместитель генсека ООН.

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Как сообщал УНИАН, РФ игнорирует выполнение Минских договоренностей, продолжая поставлять пророссийским боевикам на Донбассе оружие и военную технику, а также отказывается закрыть российско-украинскую границу. Кроме того, РФ отказывается выводить свои войска с оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Первая встреча в «женевском формате» на уровне министров иностранных дел США, ЕС, Украины и России состоялась в апреле 2014 года. Она завершилась подписанием документа, который должен был бы привести к прекращению боевых действий на Донбассе, но этого не произошло.

Осенью 2014 года министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «женевский формат» переговоров по урегулированию кризиса на Донбассе пройденным этапом.

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