Акции солидарности с жертвами терактов в Париже состоялись в Канаде

Как передает РИА Новости, шествие началось в 11.00 по местному времени, одновременно с парижским маршем, сообщает портал Global News. Вместе с жителями в марше принял участие мэр города Дэнис Кодерре. Марширующие прошли до французского консульства, где после минуты молчания спели ”Марсельезу”.

Аналогичный марш состоялся в городе Квебек.

Более миллиона человек приняли участие в республиканском марше против терроризма, который проходит в воскресенье в Париже. В шествии приняли участие французские политики, а также главы государств и правительств десятков стран.

По данным одного из организаторов марша, депутата от французской Социалистической партии Франсуа Лами, на демонстрацию в Париже вышли от 1,3 миллиона до 1,5 миллиона человек. Об этом Лами написал в своем микроблоге в Twitter.

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Как сообщал УНИАН, череда терактов и ЧП началась во Франции в среду утром нападением на редакцию журнала Charlie Hebdo, который публиковал карикатуры на пророка Мухаммеда. За три дня погибли 17 человек, в том числе трое полицейских. В ходе двух спецопераций в пятницу трое террористов были уничтожены.