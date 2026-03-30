30 марта в Украину зайдет похолодание: какие области зацепит

Местами сегодня пройдут дожди.

Новая рабочая неделя в Украине начнется с похолодания. В большинстве областей еще будет довольно тепло, но на западе, севере и местами в центральной части страны температура снизится до +9°...+12°. Также на западе и юге пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +8°, днем +10°.

Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью +7°, днем +9°, небольшой дождь.

В Луцке будет пасмурно, ночью +8°, днем +10°, небольшой дождь.

В Ровно сегодня пасмурно, ночью +7°, днем +14°, небольшой дождь.

В Тернополе 30 марта ночью +6°, днем +11°, пасмурно, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +8°, днем +13°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +9°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +6°, днем будет +11°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью +7°, днем +10°, небольшой дождь.

В Виннице сегодня будет +8°...+10°, пасмурно, небольшой дождь.

В Житомире в понедельник ночью +7°, днем +11°, пасмурно, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+11°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня ночью +6°, днем +10°, пасмурно, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +13°, пасмурно, небольшой дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+17°.

В Одессе 30 марта - пасмурно, дождь, температура ночью +9°, днем +11°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +11°, днем +16°, пасмурно, небольшой дождь.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +16°, дождь.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +18°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +6°, а днем +14°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +17°.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +18°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +6°...+9°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +10°, днем +17°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +10°, днем +16°.

30 марта - какой сегодня праздник, приметы погоды

30 марта - Иван Листвичник. По приметам, если в этот день гроза, то лето будет дождливым.

Вас также могут заинтересовать новости: