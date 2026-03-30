30 марта в Украину зайдет похолодание: какие области зацепит

Новая рабочая неделя в Украине начнется с похолодания. В большинстве областей еще будет довольно тепло, но на западе, севере и местами в центральной части страны температура снизится до +9°...+12°. Также на западе и юге пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +8°, днем +10°.
  • Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью +7°, днем +9°, небольшой дождь.
  • В Луцке будет пасмурно, ночью +8°, днем +10°, небольшой дождь.
  • В Ровно сегодня пасмурно, ночью +7°, днем +14°, небольшой дождь.
  • В Тернополе 30 марта ночью +6°, днем +11°, пасмурно, небольшой дождь.
  • В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +8°, днем +13°, небольшой дождь.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +9°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +6°, днем будет +11°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью +7°, днем +10°, небольшой дождь.
  • В Виннице сегодня будет +8°...+10°, пасмурно, небольшой дождь.
  • В Житомире в понедельник ночью +7°, днем +11°, пасмурно, небольшой дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+11°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах сегодня ночью +6°, днем +10°, пасмурно, дождь.
  • В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +13°, пасмурно, небольшой дождь.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+17°.
  • В Одессе 30 марта - пасмурно, дождь, температура ночью +9°, днем +11°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +11°, днем +16°, пасмурно, небольшой дождь.
  • В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +16°, дождь.
  • В Запорожье температура ночью +11°, днем +18°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
  • В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +6°, а днем +14°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +17°.
  • В Днепре температура ночью будет +10°, днем +18°, облачно с прояснениями.
  • В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +6°...+9°.
  • В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +10°, днем +17°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +10°, днем +16°.

30 марта - какой сегодня праздник, приметы погоды

30 марта - Иван Листвичник. По приметам, если в этот день гроза, то лето будет дождливым.

Вас также могут заинтересовать новости: