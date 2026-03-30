США разрешили российскому танкеру продать нефть на Кубе: как это объяснил Трамп

Трамп заявил, что Путину это "не поможет".

Береговая охрана США разрешила российскому танкеру с сырой нефтью достичь Кубы, чтобы смягчить энергетический кризис в стране после нескольких месяцев фактической нефтяной блокады со стороны администрации Трампа. Ранее Министерство финансов США добавило Кубу в список стран, которым запрещено получать российскую нефть.

Как пишет New York Times, по данным MarineTraffic, поставщика данных о судах, танкер "Анатолий Колодкин", перевозящий около 730 000 баррелей нефти и принадлежащий российскому правительству, в воскресенье вечером находился в нескольких милях от кубинских территориальных вод. При скорости 12 узлов он может достичь ожидаемого пункта назначения – города Матансас на Кубе – к вечеру понедельника.

Прибытие российского судна позволит облегчить кризис на Кубе, обеспечив стране как минимум несколько недель до того, как закончатся запасы топлива, считают аналитики.

В воскресенье вечером президент США Дональд Трамп подтвердил это.

"Мы не против, если кто-то получит партию нефти, потому что им это нужно – им необходимо выжить. - Я сказал им, что если какая-то страна хочет отправить нефть на Кубу прямо сейчас, у меня нет с этим проблем. Неважно, Россия это или нет", - заявил он.

В то же время Трамп отверг предположение, что это может помочь Путину.

"Это ему не поможет. Он потеряет один груз нефти. Вот и все. Если он хочет это сделать, то пусть делает, и если другие страны хотят это сделать, это не мешает. Это не повлияет", - утверждает американский президент.

Российский танкер "Анатолий Колодкин" покинул Приморск, Россия, в Балтийском море 9 марта. Правительство США ввело санкции против танкера и его владельца, российской государственной судоходной компании "Совкомфлот", в 2024 году.

Украина останавливает экспорт нефти из РФ

По подсчетам агентства Reuters, после атак украинских дронов было остановлено около 40% мощностей России по экспорту нефти, что стало самым серьезным перебоем в поставках нефти в новейшей истории России.

Кроме того, анализ данных об отгрузках, проведенный агентством Bloomberg, показал, что ранее через атакованные Украиной порты Приморск и Усть-Луга проходило около 45% морского экспорта нефти из России.

Между тем The Telegraph назвал последние удары Сил обороны по нефтяной инфраструктуре РФ "самыми масштабными за четыре года войны".

