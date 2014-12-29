Financial Times: За популистским бахвальством Путина скрывается одиночество циника

Депутат канадского парламента Христя Фриланд в своей статье, которая называется «За популистским бахвальством Путина скрывается одиночество циника», опубликованной в британской газете Financial Times, пишет, что в нашу эпоху «подчищенной», ориентированной на пиар информации шовинистическое бахвальство Владимира Путина кажется на удивление привлекательным. Какое-то время за этим непривычным спектаклем удавалось скрывать глубинную уязвимость его режима, по крайней мере, от некоторых. Но теперь трещины становятся все более заметными. Непосредственной причиной являются западные санкции и снижение цен на нефть, однако фундаментальные причины хрупкости этого режима находятся гораздо глубже.

Г-н Путин пришел к власти, поскольку обещал, что можно править как Иосиф Сталин, а жить, как Роман Абрамович. Почти всех это устраивало. Путину и его соратникам из КГБ удалось воссоздать более мягкий вариант авторитаризма, о чем они мечтали с момента распада Советского Союза.

Российская экономическая элита – представители путинской свиты из «силовых министерств» и олигархи эпохи Бориса Ельцина, которые поняли, что лучше подыгрывать новому режиму – накопила огромное богатство. Благодаря росту цен на сырье российский городской средний класс также стал богаче.

Даже либеральная интеллигенция, единственная группа, которая открыто высказывала недовольство по поводу своей доли, и та получала отдушину. В отличие от Советского Союза, управляемая демократия Путина разумно открыла границы, позволив потенциальным диссидентам уехать жить в более благоприятные места.

Сторонники жесткой политики, которые приравнивают нынешнее противостояние Запада и России к холодной войне, и путинскую Россию к сталинскому Советскому Союзу, не понимают до конца циничный характер этого режима.

Путин, безусловно, авторитарный правитель, но он руководит без какой-либо основной идеологии и организованной революционной партии. В его призывах к русскому национализму есть некоторый ораторский талант, но это просто популистская упаковка для системы, которую Михаил Касьянов, первый премьер-министр Путина, а ныне один из его оппонентов, назвал «капитализмом для друзей».

Почти полтора десятилетия «капитализм для друзей» работал довольно хорошо. Настолько, что даже многих россиян удалось обмануть.

Весной один московский аналитик и один из самых эффективных путинских апологетов на Западе объяснил это так: теперь мы богаты, мы носим итальянские костюмы и швейцарские часы, так что у нас больше нет комплекса неполноценности, когда речь идет о Западе.

Вот только он не учел хрупкости экономики, которая лежит в основе путинской облегченной версии авторитаризма. Советские товарищи одевались не так изысканно, как приятели Путина, но они построили систему, которая, несмотря на все свои перегибы, была в основном самодостаточной.

Друзья-капиталисты Путина, напротив, разбогатели, но им удалось это сделать за счет разграбления природных ресурсов России и кредитов, которые они выплачивали награбленными деньгами, в чем им помогали услужливые западные банкиры. Двойной удар от западных санкций и понижения цен на нефть разрушил эту схему. Наибольший ущерб был внутри страны. Российские клептократы и верхушка среднего класса процветали в эпоху Путина, и большинство из этих бенефициаров особо не задумывались об источниках их богатства.

Только сейчас многие из них поняли, насколько хрупкой всегда была основа этого режима. Националистическое бахвальство Путина вовсе не является утешением для тех, кто в течение последних двух десятилетий привык к повышению уровня жизни и интеграции в западный мир, воспринимая это как должное. Рубль упал так резко отчасти потому, что эта группа, которая включает большинство самых богатых лидеров бизнеса, обналичивает свои активы.

В этом и состоит проблема «капитализма для друзей» – союзники будут надежными только при благоприятных условиях. Их бегство вовсе не означает, что Путин полностью лишился когтей и зубов. Отчасти его привлекательность для клептократов заключается в том, что он, в отличие от политиков из лагеря либеральной интеллигенции, сумел создать образ человека, который нравится людям победнее и постарше, а также тем, кто живет за пределами крупных городов.

Поскольку экономическая цена крымского гамбита Путина растет, он может попытаться перейти от клептократии к популистской автаркии. Такой переход в долгосрочной перспективе разорит экономику, но в ближайшее время это может сделать Россию еще более агрессивной и непредсказуемой.

Поэтому сейчас не время Западу почивать на лаврах. Но когда мы обсуждаем вопрос отношений с Москвой, которые, безусловно, будут продолжаться и будут напряженными, мы должны вынести один важных урок из экономического фиаско последних нескольких недель: какие бы заявления ни звучали из Кремля, какими бы не были краткосрочные тактические победы Путина, мы имеем дело не с объединенной мировой державой, которая находится на подъеме.

Сегодня Россия разделена и находится в упадке. Правильнее было бы сравнивать нынешнею ситуацию не с холодной войной, а с распадающимся Советским Союзом 1980-х годов.