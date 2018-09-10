После отравления Скрипалей в Британии уже никто не спорит о зловредности режима Путина - СМИ

Перед лицом российской угрозы, которую до поры до времени невозможно квалифицировать как открытую войну, безопасность Британии нуждается в реорганизации.

В Великобритании больше никто не спорит о том, зловреден ли режим президента РФ Владимира Путина. Вместо этого британцы пытаются разобраться в природе этого зла и понять, что с ним делать.

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Об этом в статье Тimes пишет публицист Эдвард Лукас, передает Би-би-си. "После отравления Скрипаля и его дочери настрой британцев по отношению к России резко изменился. Больше никто не спорит о том, зловреден ли режим Владимира Путина. Вместо этого британцы пытаются разобраться в природе этого зла и понять, что с ним делать", - пишет Лукас.

Обозреватель пишет, что британская полиция умело сопоставила разрозненные данные камер наружного наблюдения, телефонных переговоров и авиаперелетов для выяснения личностей двух предполагаемых киллеров. Однако концентрированные усилия российской пропаганды и дезинформации направлены на то, чтобы перекрыть разрозненные попытки британской полиции, представителей службы здравоохранения, правительства и других объяснить, что, собственно, произошло.

"Главный и до сих пор неусвоенный урок состоит в том, что пропагандисты неприятеля вместе с нашими собственными скептиками хватаются за любые нестыковки или умолчания в наших официальных заявлениях, - пишет Лукас. - Мы должны лучше готовиться для предотвращения подобного рода критических выпадов вместо того, чтобы пытаться задним числом их опровергать. Наша тактика в информационной войне - лишь часть более общего круга вопросов относительно стратегии реагирования на действия враждебного государства, которые до поры до времени невозможно квалифицировать как открытую войну".

"Угроза со стороны России куда более глубокая и серьезная, чем уже привычная для нас угроза со стороны терроризма, - говорится в статье Times. - Управляемое Кремлем государство не признает международных норм и применяет тактику террора типа убийств и кибератак. Оно проповедует разлагающую нео-нигилистскую идеологию, основанную на антизападных постулатах. В его распоряжении целая сеть открытых и тайных сторонников. И в его распоряжении ресурсы огромного государства - от экономического давления до сверхтихих подводных лодок, способных незаметно войти в наши территориальные воды и контролировать жизненно важную подводную инфраструктуру. Поэтому одного улучшения координации недостаточно. Нам нужны силы сдерживания".

По мнению Лукаса, это подразумевает ряд болезненных решений, среди которых повышение расходов на оборону и изменение ее структуры." Давнишний и закоренелый британский скепсис по отношению к общеевропейской системе безопасности требует пересмотра", - отмечает автор.

Также, по его мнению, Британии следует пересмотреть бизнес-модель "Наша алчность до грязных денег до сих пор была нашей ахиллесовой пятой. Но она же открывает путь давления на Путина и его приспешников в будущем - если только мы готовы пожертвовать связанной с ней легкой прибылью", - подытожил обозреватель.

Кроме этого, газета пишет о том, что по мнению министра внутренних дел Саджида Джавида, подозреваемые в совершении отравления "Новичком" в Британии российские граждане вряд ли когда-нибудь предстанут перед судом. Министр стал первым официальным лицом в Британии, кто прямо сказал, что Россия возможно никогда не позволит им покинуть страну и оставит пару в недосягаемости для британского правосудия.

Также издание пишет, что слухи о том, что исполнители преступления имели сообщника или пособника в Британии, не нашли подтверждения: никого кроме Петрова и Боширова не подозревают в прямой связи с распылением "Новичка" у входной двери Скрипаля.