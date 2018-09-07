Скрипаль помогал испанским спецслужбам в борьбе с русской мафией – NYT

В последние годы Скрипаль вернулся в Испанию, чтобы провести несколько встреч с офицерами испанской разведовательной службы CNI.

Бывший российский разведчик и двойной агент Сергей Скрипаль, отравленный «Новичком», в последние годы работал с испанской разведкой.

Об этом сообщает New York Times. Отмечается, что Испания активно ведет борьбу с российскими организованными преступными группировками. Некоторые из этих группировок связаны с правительством РФ.

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Вместо того, чтобы жить обычной жизнью в отставке, Скрипаль, как отмечается, продолжал проводить брифинги для разведчиков в Чехии и Эстонии. Сейчас стало известно и про его активность в Испании.

Журналисты отмечают, что данная информация позволяет провести поразительные параллели между Сергеем Скрипалем и другим российским бывшим разведчиком –Александром Литвиненко, который в 2006 году скончался в Лондоне от отравления полонием.

Испанские власти признавали, что привлекали Литвиненко к кампании против российской организованной преступности.

Отмечается, что у Скрипаля за плечами долгая история работы в Испании. В середине девяностых годов он, будучи офицером российского ГРУ, был размещен в Мадриде. Скрипаль работал под прикрытием, как военный атташе при российском посольстве.

Согласно материалам российского дела против Скрипаля, именно тогда он был завербован британской разведкой. Впоследствии это привело к его аресту в РФ в 2004 году, освобождению в рамках обмена шпионами с США в 2010, и его переселением в Великобританию в том же году.

Однако в последние годы Скрипаль вернулся в Испанию, чтобы провести несколько встреч с офицерами испанской разведовательной службы CNI. При этом, содержание и точное время этих встреч засекречены.

Отмечается, что после распада Советского Союза Испания стала «раем» для российских криминальных авторитетов и коррумпированных чиновников, которые скупали в стране недвижимость.

Новые визиты Скрипаля в Испанию подтвердил действующий высокопоставленный чиновник, но не предоставил дополнительной информации. Однако бывшие чиновники утверждают, что Скрипаль был исключительно полезен в борьбе с российской организованной преступностью.

Ранее в британском правительстве заявили, что за отравление бывшего агента ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери несет президент Владимир Путин.

Как сообщал УНИАН, бывший офицер ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" в городе Солсбери. Российские власти отрицают какую-либо причастность к этому преступлению.