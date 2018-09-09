Более 700 российских бизнесменов и олигархов могут потерять британские визы из-за отравления Скрипалей

Согласно информации, в визе будут отказывать лицам, в отношении которых найдут доказательства серьезных финансовых нарушений.

В Великобритании могут отказать в продлении визы инвестора и визы на проживание в стране более 700 состоятельным россиянам.

Об этом сообщает The Guardian.

Согласно информации, таким образом правительство пытается ограничить влияние РФ, которую обвиняет в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Кроме того, британские власти пересмотрят тысячи инвестиционных виз, выданных иностранцам с 2008 года. По данным международной правозащитной организации Transparency International, именно с 2008 года в течение семи лет сотни граждан России получили визы инвесторов без надлежащей проверки капиталов.

Сообщается, что в визе будут отказывать лицам, в отношении которых будут доказательства серьезных нарушений.

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Как сообщал УНИАН, 21 мая Международный комитет Палаты общин британского парламента опубликовал доклад о «российской коррупции в Великобритании», в котором призвал правительство страны ввести санкции против большого количества лиц, связанных с властными структурами РФ, а также нарушают права человека, и усилить их.

В докладе под названием «Московское золото: российская коррупция в Великобритании» комитет отмечает, что «использование Лондона как базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлем, явно относится к широкомасштабной российской стратегии и имеет последствия для национальной безопасности» Великобритании.

В связи с этим, говорится в докладе, борьба с размещением активов лиц, связанных с представителями власти в РФ, и ужесточение санкций должны стать приоритетом британских властей. При этом инвестиции из РФ названы «грязными деньгами».

4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери, тогда также пострадал полицейский. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР. В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ. Ситуация вокруг отравления Скрипаля привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.