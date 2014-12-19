США продолжают возглавлять международное сообщество, чтобы остановить российскую агрессию в Украине - Обама

Об этом он заявил сегодня в Белом доме (прямая трансляция пресс-конференции велась на сайте президента США).

Читайте такжеЛавров заявил, что подписанный Обамой закон о поддержке Украины разорвет отношения РФ и США

”Мы возглавляем коалицию, которая ослабит и в конце концов уничтожит ”Исламское государство Ирака и Леванта”, а именно коалицию, которая включает военно-воздушные силы партнеров. Мы возглавляем международное сообщество, чтобы остановить российскую агрессию в Украине. Мы возглавляем глобальную борьбу в противостоянии с лихорадкой Эбола в западной Африке...”, - сказал Обама, перечисляя приоритеты США во внешней политике.