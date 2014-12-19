США продолжают возглавлять международное сообщество, чтобы остановить российскую агрессию в Украине - Обама
23:12, 19 декабря 2014Мир
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Президент США Барак Обама во время своей итоговой пресс-конференции перед рождественскими праздниками подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают возглавлять международное сообщество с целью остановить российскую агрессию в Украине.
REUTERS
Об этом он заявил сегодня в Белом доме (прямая трансляция пресс-конференции велась на сайте президента США).
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”Мы возглавляем коалицию, которая ослабит и в конце концов уничтожит ”Исламское государство Ирака и Леванта”, а именно коалицию, которая включает военно-воздушные силы партнеров. Мы возглавляем международное сообщество, чтобы остановить российскую агрессию в Украине. Мы возглавляем глобальную борьбу в противостоянии с лихорадкой Эбола в западной Африке...”, - сказал Обама, перечисляя приоритеты США во внешней политике.
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