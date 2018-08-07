Военное присутствие России в Абхазии и Южной Осетии нарушает международное право – ЕС

В Евросоюзе отметили, что за 10 лет со времен пятидневной войны Грузия укрепила демократию и достигла экономического процветания.

Российское военное присутствие в Абхазии и Южной Осетии противоречит международному праву, а также обязательствам, взятым на себя российской стороной в рамках соглашения от 12 августа 2008 года.

Об этом говорится в декларации ЕС по случаю 10 годовщины войны между Россией и Грузией.

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Подчеркивается, что приверженность Евросоюза мирному решению конфликтов в Грузии остается сильной как никогда. ЕС подтверждает свою твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах.

«К сожалению, российское военное присутствие в Абхазии и Южной Осетии продолжает нарушать международное право и обязательства, взятые на себя Россией согласно соглашению от 12 августа 2008 года, заключенному при посредничестве ЕС», – говорится в декларации.

Евросоюз, при этом, подтверждает свою готовность и в дальнейшем оставаться вовлеченным в процесс стабилизации и разрешения конфликта в Грузии. Европейская сторона приветствует подготовленный Тбилиси пакет предложений «Шаг к лучшему будущему», который может принесет пользу гражданам, живущим по обе стороны админграницы в зоне конфликта.

Подчеркивается также, что за минувшие 10 лет Грузия укрепила свои демократические институты, достигла экономического процветания и стала важным пунктом назначения для иностранных инвестиций и туризма. Сегодня Грузия представляет собой модель демократической стабильности в регионе.

Напомним, в ночь с 7-го на 8-е августа 2008 года российские военные вошли в Грузию, после попытки Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия.

В результате 5-дневной войны Россия признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии и ввела дополнительные войска и вооружение на свои военные базы на этих территориях.

Все государства мира за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией. По официальным данным грузинских властей, в результате событий 2008-го погибло более 400 человек, свыше 2 тысяч были ранены.