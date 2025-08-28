Левитт заявила, что Трамп недоволен российскими ударами по Киеву.

Российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пока не готовы сами прекратить войну в Украине. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет Sky News.

По ее словам, президент США Дональд Трамп стремится завершить войну России против Украины, но нужно чтобы Путин и Зеленский также этого захотели.

"Обе стороны пока не готовы закончить войну сами. Президент Трамп хочет ее окончания, но лидеры двух стран также должны захотеть ее завершить. Президент сделает дополнительные заявления по этому поводу позже", - сказала она.

Видео дня

Левитт ответила на вопрос, считает ли Белый дом Путина препятствием к миру. По ее словам, Трамп недоволен развитием событий в Украине, но и не удивлен:

"Речь идет о двух странах, которые уже очень давно находятся в состоянии войны. Россия запустила эту атаку на Киев. И так же Украина недавно нанесла удар по российским нефтеперерабатывающим заводам. Фактически, в течение августа они уничтожили 20% мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов".

Повторяя предыдущие заявления президента, она отметила, что Трамп хочет окончания войны, но "лидеры двух стран тоже должны хотеть её окончания".

Возможность встречи Путина и Зеленского

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что правительства ФРГ и Франции обсудят войну в Украине "с учетом того факта, что встреча между президентом Зеленским и президентом Путиным, очевидно, не состоится - несмотря на договоренность между Трампом и Путиным на прошлой неделе.

Вас также могут заинтересовать новости: