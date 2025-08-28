Президент США в последние дни частно возмущался, что его попытки дипломатии относительно войны в Украине ни к чему не привели, пишет издание.

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы война в Украине закончилась как можно скорее, и для него не имеет значения, как именно. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США.

По данным издания, Трамп в последние дни частно возмущался, что его попытки дипломатии относительно войны в Украине ни к чему не привели. Раздражение главы Белого дома усилили еще и некоторые противники России в Республиканской партии, например сенатор Линдси Грэм, который снова призвал президента ввести санкции против РФ.

Кроме того, рассказали источники издания, Трамп выразил определенное разочарование в президенте Украины Владимире Зеленском и Европе, считая, что их требования нереалистичны. По его мнению, Украина должна потерять часть территории для окончания войны.

Как говорится в материале, американские и европейские чиновники сначала верили, что появился реальный шанс завершить войну. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф встречался в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным, Трамп принимал российского президента в США со всеми почестями, Зеленский вместе с европейскими лидерами срочно прибыл в Вашингтон. После этого генсек НАТО Марк Рютте даже выражал оптимизм, мол, "Трамп сдвинул процесс с мертвой точки".

Европу смущает непонятность того, что Путин пообещал американцам

Но после этой дипломатической активности ситуация не изменилась. Путин и Зеленский так и не договорились о совместной встрече, которую обещал Трамп. Боевые действия не приблизились к завершению, а наоборот: Россия снова атаковала Киев ракетами и дронами, в результате чего погибли люди.

Европейские чиновники признают, что их смущает непонятность того, что именно Путин пообещал американцам за закрытыми дверями, как это поняли в Вашингтоне и что это означает для мирных усилий.

"Сейчас царит скорее путаница. Непонятно, что именно Путин сказал Виткоффу или Трампу и правильно ли они его поняли. Это головоломка, которую все пытаются сложить", - сказал изданию высокопоставленный европейский чиновник.

Часть этой путаницы возникла после встречи Уиткоффа с Путиным 6 августа. По данным американских и европейских чиновников, Путин требовал "де-юре" признания российского контроля над Крымом и Донбассом в обмен на готовность отказаться от претензий на Запорожскую и Херсонскую области, частично оккупированные с 2022 года.

Уиткофф якобы отнесся к этому предложению серьезно, однако вопрос о судьбе российских войск в этих регионах так и не обсуждался. Для Украины это принципиально. Путин же удобно обошел эту тему, а Уиткофф не уточнил у него об этом.

Встречи и поиск формата для переговоров продолжаются

В итоге в Украине и Европе поняли: требования Путина почти не изменились с начала войны. Нечеткий разговор о территориях, неопределенность относительно гарантий безопасности для Украины и разочарование после встречи на Аляске только усилили недоверие. Трамп, который сначала обещал "мир за 24 часа", теперь все больше раздражается из-за отсутствия результатов, но одновременно избегает новых обязательств перед Украиной, опасаясь потерять поддержку своей базы.

Между тем для Путина встреча в США стала информационной победой: красная дорожка, почетный прием и заявления о территориальных компромиссах позволили ему представить войну дома как оправданную. Европейцы же опасаются, что отсутствие опыта у Уиткоффа, близкого к Трампу бизнесмена, делает США особенно уязвимыми к манипуляциям Кремля.

Встречи и поиск формата для переговоров продолжаются, но ясности нет. Европейские лидеры признают, что без настоящих гарантий безопасности для Украины любой компромисс будет хрупким, а Путин, похоже, играет на время, используя переговоры, чтобы ослабить единство союзников.

Надежды на мир в Украине все меньше

Как сообщал ранее УНИАН, несмотря на усилия США закончить войну, РФ продолжает свои атаки. По мнению спецпослания президента США Кита Келлога, российские удары по Украине угрожают миру, к которому стремится Трамп. Комментируя обстрел Киева 28 августа, он отметил, что Россия осуществила вторую по величине воздушную атаку за время полномасштабной войны, использовав 600 беспилотников и 31 ракету. Также Келлог отметил, что целями российской армии были не солдаты и оружие, а жилые районы.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя последнюю российскую атаку по Украине, заявил, что встречи Путина и Зеленского, скорее всего, не будет, несмотря на договоренность между Трампом и Путиным.

Также министр иностранных дел и вице-премьер-министр Италии Антонио Таяни заявил 28 августа, что маловероятно, что до конца этого года будет достигнуто мирное соглашение между Украиной и Россией.

