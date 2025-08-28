Ключ к миру - гарантии безопасности для всех, считает обозреватель.

Если в ближайшее время Россия не согласится на прекращение войны в Украине, Запад должен предоставить Киеву гарантии безопасности сейчас, не дожидаясь окончания боевых действий. Такое мнение на страницах The Washington Post высказал международный обозреватель Дэвид Игнатиус.

Текущую ситуацию в войне он считает стратегическим "тупиком", поскольку Украина и ее европейские сторонники хотят мирного соглашения, которое бы предусматривало определенные "гарантии безопасности" на будущее. Но Россия требует, чтобы Запад сначала выполнил все ее требования, которые Кремль называет "решением коренных причин войны". То есть РФ хочет гарантии безопасности для себя наперед.

Игнатиус считает провальными попытки президента США стать посредником между Киевом и Москвой, но полный выход Америки из переговорного процесса журналист также видит потенциально катастрофическим вариантом.

По мнению Игнатиуса, потенциальным выходом из "тупика" могло бы стать выравнивание дальнобойных возможностей Украины и РФ. В этом контексте он вспоминает недавнее заявление Трампа:

"Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика. Это как замечательная спортивная команда, которая имеет фантастическую защиту, но ей не разрешено играть в нападении. Нет никаких шансов на победу!"

Однако журналист сомневается, что Западу хватит мужества предоставить Украине достаточно дальнобойного оружия, чтобы начать симметричные бомбардировки Москвы. Именно поэтому более реальной альтернативой Игнатиус считает "оборонные гарантии", предоставленные Киеву не после войны, а сейчас.

"Союзники Украины могут объявить об односторонних шагах для ограничения страданий в Украине, если война продолжится. Я могу представить себе целый ряд военных вариантов - от бесполетной зоны над Украиной до ротационных учебных и совещательных сил внутри Украины и новых возможностей в ответ, если Россия будет продолжать атаковать гражданское население или энергетическую инфраструктуру. Это были бы гарантии безопасности - не на будущее, а немедленно", - пишет журналист.

Обозреватель убежден, что сам факт обсуждения таких вариантов заставил бы Кремль пересмотреть свои планы.

Вместе с тем журналист считает необходимым спросить мнение России о том, какие разумные гарантии безопасности она хочет получить для себя.

Развивая свою мысль, Игнатиус также ссылается на известного военного стратега времен "холодной войны" Фреда Икле, который предупреждал, что "наложение "наказания" на врага - это... неэффективная стратегия прекращения войны". Чтобы прекратить конфликт, говорил Икле, нужно удовлетворить стремление обеих сторон к "мирному урегулированию, которое принесет большую и более длительную безопасность, чем та, которая существовала до начала боевых действий".

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил убеждение, что война в Украине не закончится по крайней мере до конца текущего года.

Также мы приводили мнение бывшего нардепа, а ныне военнослужащего Игоря Луценко. Он считает, что Россия способна воевать такими темпами еще десятки лет. Он в частности сослался на раскочегаренный ВПК России, а также на то, что до сих пор Кремлю удается воевать почти исключительно добровольцами после одной ограниченной волны мобилизации.

