Это доказывают расшифрованные глиняные таблички, которые составляли древние математики.

Изучая глиняные таблички из Древнего Вавилона, археологи выяснили, что знаменитый математический принцип, известный как теорема Пифагора, открыли за тысячу лет до рождения самого Пифагора. Об этом пишет Iflscience.

Одним из древнейших свидетельств открытия является глиняная табличка с кодом IM 67118. Там диагональ прямоугольника вычисляется именно с помощью математической системы, известной, как теорема Пифагора. Плитка, которая, вероятно, использовалась для обучения, датируется периодом Древнего Вавилона между 1900-1600 годами до н. э. - за столетие до рождения в Древней Греции Пифагора. А это, как известно, произошло около 570 года до н. э.

Это доказывает, что древние математики знали теорему Пифагора (конечно, она не называлась так) и другие сложные математические понятия. Еще одна находка того же периода содержит схему квадрата с треугольниками и пометками, которые после перевода с вавилонской системы счисления показали: древние математики знали соотношение между стороной квадрата и его диагональю - фактически это был первый пример иррационального числа.

В статье объясняется, что даже если это так, то теорема, названная в честь Пифагора, не будет менять свое название. Достижения Пифагора в математике все равно выдающиеся. В частности, он основал на территории современной южной Италии школу, откуда вышло много ученых и философов. А его знания передавались из поколения в поколение - сначала устно, поскольку письменного материала было мало, а затем и письменно. Из уважения к своему лидеру многие открытия пифагорейцев приписывали самому Пифагору. Именно это закрепило за ним авторство известной теоремы.

Как писал УНИАН, ученые до сих пор не могут определить значение римских додекаэдров. Это бронзовые 12-гранные предметы, которые начали находить с 1739 года. Исследователи выдвигали много гипотез, но ни одна не получила подтверждения. Известно как минимум о 120 находках таких артефактов в северо-западных провинциях Римской империи. Все они датируются концом II - IV веков и имеют сходную форму.

