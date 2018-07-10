НАТО продолжит поддерживать Грузию на пути к членству в Альянсе – Столтенберг

В Организации Североатлантического договора признают прогресс Грузии в реформировании институтов безопасности и обороны.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что НАТО продолжит поддерживать усилия Грузии на пути присоединения к Альянсу.

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Об этом он сказал на пресс-конференции накануне саммита НАТО в Брюсселе, который состоится 11-12 июля, отвечая на вопрос, когда Грузия сможет присоединиться к Альянсу, если двери для вступления в НАТО открыты.

"Я уверен, что главы государств и правительств на саммите, который начнется завтра, признают прогресс Грузии в реформах, в укреплении институтов безопасности и обороны, и мы продолжим обеспечивать поддержку Грузии, и мы также благодарны за поддержку, которую предоставляет Грузия для миссий и операций, не в последнюю очередь - в Афганистане", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, в Альянсе считают, что Грузия действительно достигает хорошего развития.

«Я не могу предоставить вам конкретных сроков, но я считаю, тот факт, что Черногория присоединилась, и что, скорее всего, мы решим завтра пригласить бывшую югославскую республику Македония начать переговоры о присоединении, демонстрирует, что двери НАТО открыты, и мы продолжим поддерживать Грузию на ее пути к членству, и мы также ожидаем, что главы государств и правительств согласятся, что решение, которое мы приняли в 2008 году, что Грузия станет членом НАТО, остается в силе», - заявил Столтенберг.