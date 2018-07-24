Wall Street Journal: Россия слишком отсталая и слабая, чтобы с ней договариваться

Поэтому Трампу стоит прекратить тратить время на Путина и наконец начать разговаривать с Берлином.

На протяжении последних нескольких дней о Владимире Путине говорили много, а о реальных силах, которые формируют мир сегодня – нет. Да, российский президент доказал, что он искусный тактик. И, если отбросить фантазии президента Дональда Трампа, он ярый противник американской силы и европейского единства. Но несмотря на это, Россия остается воплощением отсталости и коррумпированности.

Об этом пишет сегодня Wall Street Journal. ВВП России меньше даже 10% того, что имеют США или Евросоюз. Из-за сокращения населения и неблагоприятной геополитической ситуации современная РФ остается лишь тенью своего коммунистического предшественника СССР. А еще стоит добавить последствия от путинских военных авантюр, ядерных угроз, кампаний по распространению дезинформации, финансирования популистских партий. Все это подрывает его авторитарный пример. Россия до сих пор не способна перечеркнуть демократическую революцию после 1990 года, превзойти НАТО в военном измерении или добиться распада Евросоюза.

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Запад переживает кризис из-за европейской слабости, а не российской силы. Некоторые трудности, с которыми имеет дело континент, очевидны. Франция ошибочно решила, что евро будет сдерживать объединенную Германию после Холодной войны. На самом же деле единая валюта лишь пошла на пользу стремительному экономическому росту ФРГ, но вбила клин между странами-должниками на юге и их кредиторами на севере. Миграционную политику Европы издание называет гуманитарной и политической катастрофой. А ленивый подход Берлина к безопасности на континенте сделал из наиболее важной силы в Европе геополитического карлика, не способного ни на что, пока другие формируют мир. Тем временем, громоздкая правительственная махина ЕС движется чрезвычайно медленно, оставляя пространство для деятельности автократов, таких как Владимир Путин и Раджеп Тайип Эрдоган. Слабость Европы поощряет авторитарные претензии на серую зону.

Издание называет еще одну проблему европейской политики, которую еще не все заметили: провал в интеграции стран Центральной и Восточной Европы в западную богатую и институциональную жизнь. ТОП-10 стран мира с самым быстрым сокращением населения состоит из восточноевропейских стран. Среди них Болгария, Хорватия, Венгрия, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Румыния, Сербия и Украина. Все они потеряют 15% своего населения к 2050 году.

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Для предприимчивых и мобильных людей ситуация не такая уж и плохая. 3-5 миллионов румын живут и работают в других странах ЕС, пользуясь возможностями, которых нет в родной Румынии. А вот тех, кто не может или не хочет переезжать, ждет только тяжелая жизнь. Издание отмечает, что спустя почти 30 лет после падения коммунизма четверть румын живут на менее чем 5,5 долларов в день, менее половины граждан страны имеют доступ к интернету и только 52% имеют компьютер. Уровень жизни в Румынии и Болгарии ниже, чем в Турции. В других восточноевропейских странах ситуация лучше. Но пропасть между богатыми странами Европы, такими как Германия, и посткоммунистическими странами вроде Польши остается большой. Поляки получают втрое меньшие зарплаты, чем немцы. А в польских деревнях до сих пор царит бедность. Положение Украины, Армении, Беларуси и Грузии еще хуже. Коррупция на подъеме, а слабые институты не могут ее остановить.

Самодовольство, с которым многие в Европе рассуждали о наступлении постисторического рая в Европе, развеялось. Более четкая и мрачная картинка вышла на передний план. Центральную и Восточную Европу не удалось легко и безболезненно интегрировать с Западом. И если избиратели в этих странах окончательно потеряют веру в то, что западные идеалы и институты могут улучшить их жизнь, политический разрыв между Востоком и Западом будет углубляться. А когда ЕС раздирают внутренние расколы, он не очень способен эффективно отвечать на поведение России.

Слабость Европы дала Путину возможности продвигать российское влияние через поддержку популистов по всему ЕС и углублять отношения с лидерами, такими как Виктор Орбан в Венгрии. Однако, даже в эру Трампа Москва слишком слабая, слишком бедная, слишком отстала и слишком далекая, чтобы изменить европейскую политику. Времена, когда российские правители вроде Екатерины II или Александра І могли менять ход событий на континенте, давно прошли. Падение СССР и объединение Германии подчеркнули, что самые важные отношения в трансатлантическом мире – это отношения между Вашингтоном и Берлином.

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Президент Трамп прав, когда указывает на необходимость пересмотреть трансатлантические отношения. Он прав в том, что Германия просит слишком много и делает слишком малый вклад в отношения, чтобы они были существенными. Он прав, когда говорит, что Евросоюз загнал себя в политический кризис и что его ошибки сделали Путина сильнее. Но если американский президент думает, что путинская Россия может стать ключевой страной в новой американской стратегии в сфере безопасности, он переоценивает российские возможности, неправильно понимает цели Путина и недооценивает важность трансатлантического альянса. Москва – это побочное шоу. Для защиты американского процветания и безопасности Трампу нужно прежде всего договориться с Берлином.