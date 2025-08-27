В России взорвался трубопровод, поставляющий нефтепродукты в Москву, - источники

Транспортировка нефтепродуктов в столицу РФ остановлена на неопределенный срок.

В России взорвался нефтепровод "Рязань-Москва", транспортировка нефтепродуктов в столицу России остановлена на неопределенное время. Об этом сообщили УНИАН источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Отмечалось, что 26 августа 2025 года на территории Рязанской области произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе, который является одним из главных источников поставок нефтепродуктов в столицу государства-агрессора.

Как отмечают собеседники в ГУР, после появления сообщений в пабликах Рязани о сильном "хлопке" на отрезке магистрального нефтепровода начался сильный пожар. В районе села Божатково железнодорожного района города Рязани прибыли автомобили экстренных служб, правоохранительные органы и ремонтные бригады, которые пытаются ликвидировать последствия взрыва и пожара.

Видео дня

Сообщается, что с 2018 года данная магистраль была перепрофилирована под поставки автомобильного бензина компанией "Транснефть", которая обеспечивает армию государства-агрессора.

По информации ГУР МО, в результате происшествия транспортировка нефтепродуктов в Москву остановлена на неопределенный срок, а представители "Транснефти" подсчитывают убытки.

Топливный кризис в России

Как сообщал УНИАН, для жителей Курильского района, который занимает большую часть Курильских островов, прекращена продажа бензина Аи-92 из-за нарастающего топливного кризиса, который начался после серии ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам РФ. Глава муниципального округа Константин Истомин отметил, что оставшийся запас бензина в полном объеме "необходим для спецтранспорта".

Отмечалось, что с 20 августа на Курилах действовали ограничения на продажу горючего - не более 10 литров бензина в одни руки. С 17 августа нехватка бензина с многочасовыми очередями на АЗС возникла в соседнем Приморье. Тогда же к советской практике продажи топлива по талонам вернулись заправки Забайкалья и временно оккупированного украинского Крыма.

Вас также могут заинтересовать новости: