Под ударом российских оккупантов оказались шесть областей.

Российская Федерация атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры в шести областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в своем Telegram-канале.

"В ночь с 26 на 27 августа враг совершил очередную массированную террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по гражданской инфраструктуре Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целенаправленным разрушительным ударам подверглись объекты энергетической и газотранспортной систем в шести областях Украины, в частности в Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской и Запорожской областях.

Сейчас продолжается оценка нанесенного ущерба. На месте попаданий работают аварийные и спасательные службы.

В Минэнерго отметили, что около 1:00 в результате удара БПЛА было повреждено оборудование на одной из ключевых подстанций в Сумах, в результате чего без электроснабжения осталась значительная часть города и промышленных потребителей.

В Полтавской области враг целенаправленно комплексно атаковал объекты газотранспортной инфраструктуры, нанеся значительные повреждения. Энергетики и газовики работают, чтобы как можно быстрее восстановить энерго- и газоснабжение.

"Расцениваем российские атаки как продолжение сознательной политики РФ по разрушению гражданской инфраструктуры Украины накануне отопительного сезона. Это очередной акт энергетического террора, направленный против мирного населения", - добавили в Минэнерго.

Российские обстрелы энергетики - последние новости

В ночь на 27 августа российские оккупанты массированно атаковали Полтавскую область, в результате чего было зафиксировано падение обломков и прямые попадания в Полтавском районе. Тогда из-за атаки пострадало предприятие энергетического сектора, повреждено админздание, транспортные средства и оборудование.

Ранее, в ночь на 19 августа, россияне массированно атаковали ракетами и дронами нефтеперерабатывающую инфраструктуру и один из объектов ГТС в Полтавской области. В результате атаки возникли масштабные пожары. До этого последние удары по ней были зафиксированы 15 и 21 июня прошлого года.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН отметил, что атаки России на компрессорные станции могут потенциально привести к временному приостановлению газодобычи.

