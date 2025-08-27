Ведущая поделилась кусочком интервью с актрисой.

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась архивным видео с заслуженной артисткой Украины Ольгой Сумской. Этими кадрами звезда значительно рассмешила поклонников.

В своем блоге в Instagram звезда выложила кусочек из программы "Леся здеся", съемки которой происходили еще в 2011 году. На видео Никитюк берет блиц-интервью у Сумской, в частности спрашивает у актрисы об оплате жилья в Киеве.

Рассказ Леси об опыте аренды карьеры в одном из столичных районов тогда рассмешил актрису:

"Сколько вы платите за коммунальные? Потому что я что-то думаю, что я что-то переплачиваю этой хозяйке на Нивках... 3,5 тысячи и это только за туалет".

Кроме забавного диалога, из тех кадров можно заметить, насколько трансформировался внешний вид популярной украинской телеведущей. Фигура, стиль одежды, прическа и макияж - все претерпело кардинальные изменения. С годами Леся стала еще более уверенной, яркой и харизматичной, а вот ее чувство юмора осталось неизменным.

Стоит отметить, что за 14 лет в жизни Леси Никитюк действительно произошло немало изменений, и это касается не только карьеры или внешности. Совсем недавно звезда впервые стала мамой и родила сына, а сейчас показывает поклонникам свои материнские будни.

Вас также могут заинтересовать новости: