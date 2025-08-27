Показы спектаклей по сценариям Аллена уже приостановили в Киеве, Львове и Черновцах.

Украинские театры резко отреагировали на участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино. В разных городах Украины начали отменять спектакли, созданные на основе сценариев авторства Аллена.

Одним из первых на скандал вокруг Аллена отреагировал Киевский национальный академический Молодой театр. Руководство театра приостановило показы спектакля "Риверсайд драйв", ближайший из которых был запланирован на 18 сентября.

"Мы осуждаем участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино. Культура не может быть прикрытием для преступлений", - говорится в сообщении Молодого театра.

Осудили позицию Вуди Аллена и в Национальном театре имени Марии Заньковецкой во Львове. Они приостановили показ мюзикла "Шары над Бродвеем". Однако, при этом отметили, что спектакль может вернуться в репертуар театра, ведь он создан на основе сценария Аллена к его одноименному фильму, однако не является полностью оригинальным произведением. Это адаптация для Бродвея. Сейчас руководство львовского театра ожидает комментарии правообладателей мюзикла.

Также о замене спектакля по сценарию американского режиссера сообщили в Черновицком областном музыкально-драматическом театре имени Ольги Кобылянской:

"Спешим сообщить вам об отмене показа спектакля "Ex-comedy летней ночи, или Какой глупый весь род человеческий" 31 августа по мотивам сценария Вуди Аллена, поскольку имя упомянутого американского автора является касательным к московской международной неделе кино. Наш драмтеатр не терпит ни прямые, ни косвенные прикосновения с враждебной культурой. Поэтому надеемся на ваше понимание и поддержку".

Стоит отметить, что из-за приезда Вуди Аллена в Россию и участия в Московской международной неделе кино его внесли в базу сайта "Миротворец".

