Эти военные "птички" могут многое, но такого они, наверное, сделать не смогут.

Истребители могут выполнять крены, пикирование и рыскание почти в любом направлении. Но могут ли они лететь идеально "по диагонали", прорезая небо под углом, как будто скользя боком? Физика, включая теории Эйнштейна, накладывает на это жесткие ограничения, пишет Wion.

Что означает "диагональный" полет

В авиации "диагональный" означал бы движение вперёд с одновременной боковой траекторией, почти как дрифт в воздухе. В отличие от поворота или разворота, это означало бы, что самолёт не смотрит в том направлении, куда он на самом деле летит.

Проблема аэродинамики

Самолёты, включая истребители, зависят от потока воздуха над крыльями для создания подъёмной силы. Чтобы оставаться в воздухе, нос самолёта должен быть направлен примерно в ту же сторону, куда движется машина. Если истребитель попробует удерживать диагональный курс, он почти сразу потеряет подъёмную силу и устойчивость.

Видео дня

Высокоскоростное скольжение

Пилоты могут кратковременно "срывать" самолёт вбок — это называется боковое скольжение. Но оно резко увеличивает сопротивление и расход топлива. Ни один самолёт не способен поддерживать такое долго, потому что крылья и управляющие поверхности рассчитаны на движение вперёд, а не вбок.

Теория относительности Эйнштейна

Специальная теория относительности Эйнштейна утверждает, что законы физики одинаковы во всех направлениях, но движение всегда относительно среды — в данном случае воздуха. На околосветовых скоростях относительность объясняет, что объекты не могут просто "скользить" в пространстве под произвольными углами, потому что импульс всегда сонаправлен движению.

Почему истребители не могут нарушить это правило

Даже на дозвуковых и сверхзвуковых скоростях истребители подчиняются законам Ньютона и Эйнштейна. Невозможно поддерживать непрерывное диагональное движение, потому что вектор импульса и аэродинамические силы этого не допускают. Теории Эйнштейна лишь подтверждают, что нельзя обойти связь между движением, массой и сопротивлением.

Некоторые экспериментальные аппараты и видеоигры создают впечатление, что можно лететь "по-диагонали", как космический корабль. Но в реальной физике это невозможно. Боковое сопротивление вызвало бы разрушение конструкции или срыв в штопор. Истребители спроектированы для манёвренности, но не для нарушения фундаментальных законов движения.

Другие интересные новости об истребителях

Ранее УНИАН сообщал, сколько стоит час полета самых дорогих истребителей в мире. Этот вопрос вызывает интерес, ибо современные "птички" обладают передовыми технологиями и невероятными боевыми возможностями, которые и заставляют буквально "выбрасывать деньги на воздух".

Кроме того, недавно мы рассказывали, для чего у истребителя F-22 есть "аварийный выключатель". В случае аварии эта сверхсовременная "птичка" автоматически уничтожает критически важное программное обеспечение и данные самолета.

Вас также могут заинтересовать новости: