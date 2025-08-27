Ранее стало известно, что Трамп звонил своему венгерскому другу.

Дональд Трамп убедил венгерского премьера Виктора Орбана снять свои возражения относительно вступления Украины в ЕС. Об этом пишет Politico со ссылкой на информированные источники.

В статье, посвященной проблемам евроинтеграции Молдовы, издание отмечает, что в Евросоюзе обсуждают возможность отделить рассмотрение заявок Киева и Кишинева, чтобы проблемы Украины не тормозили евроинтеграцию соседа.

Politico отмечает, что эта идея имеет своих противников, как в ЕС, так и в Киеве.

"Но тот факт, что президент США Дональд Трамп теперь убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана - который выступает против членства Украины в ЕС, но отметил, что поддержит членство Молдовы - снять свои возражения относительно вступления Киева в блок, изменил динамику", - пишет Politico со ссылкой на неназванного дипломата.

Двое других дипломатов выразили надежду, что тупик по вступлению Украины в ЕС может быть решен в ближайшие месяцы, учитывая давление на Будапешт.

Евроинтеграция Украины

Как писал УНИАН, в последние месяцы все громче становятся голоса, которые прогнозируют вступление Молдовы в ЕС раньше Украины. Одной из главных причин этого являются возражения со стороны Венгрии.

В Киеве крайне негативно реагируют на идею развести на отдельные треки процессы переговоров ЕС с Украиной и с Молдовой.

На этом фоне Литва выступила с инициативой продолжить бюрократический процесс евроинтеграции Украины вопреки вето Венгрии, боясь, что Украина может потерять доверие к Европе.

