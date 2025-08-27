Музыка из этого мультфильма стала вирусной в TikTok.

Стриминговый сервис Netflix назвал самый популярный фильм за историю своего существования. Неожиданно им стал мультфильм "Кейпоп-охотницы на демонов". Об этом сообщает Variety.

Анимации о женской K-pop группе удалось обогнать комедийный экшн "Красное уведомление" с Дуэйном Джонсоном и Галь Гадот в главных ролях. "Кейпоп-охотницы на демонов" собрали 236 миллионов просмотров на платформе по сравнению с 230,9 миллионами, которые собрал "Красное сообщение".

Мультфильм вышел на стриминге в конце июня и стал настоящим хитом этого лета. Зрителей покорила яркая анимация и танцевальные песни. Особой популярности саундтреки достигли в TikTok. Больше всего пользователей покорила песня "Golden", под которую в соцсети сняли более 600 тысяч видеороликов. Оригинальный саундтрек фильма также попал в ТОП-10 Billboard сразу с четырьмя другими песнями, что стало первым случаем в истории чарта Hot 100.

Видео дня

Сейчас Netflix продолжает искать способы, как воспользоваться невероятным успехом полнометражного фильма. Одна из режиссеров "Кейпоп-охотниц на демонов" выразила свою надежду на продолжение.

"Мы подготовили много материала для потенциальной предыстории. Конечно, осталось много вопросов без ответа и неисследованных тем, но мы были вынуждены так поступить, поскольку за 85 минут фильма можно рассказать лишь ограниченное количество информации", - заявила Мэгги Канг.

Недавно стало известно, что один из нашумевших хитов Netflix получит спин-офф. После успеха драматического сериала "Переходный возраст", известный документалист Луис Тероу объявил о разработке нового проекта на похожую тему.

Вас также могут заинтересовать новости: