Украина разработала собственную крылатую ракету большой дальности "Фламинго", которая, по оценкам экспертов, может переломить ход войны, пишет EuroNews.

По данным компании производителя, ракета FP-5 "Фламинго" способна преодолеть расстояние до 3000 км и доставить 1150 кг полезной нагрузки. Компания заявила, что производит примерно одну ракету "Фламинго" в день и надеется к октябрю увеличить мощности до семи ракет в день. Это означает более 200 ракет в месяц, или около 2500 в год.

При этом, как отмечает, исследователь и эксперт по ракетам Университета Осло Фабиан Хоффман, ударные возможности "Фламинго" значительно превосходят возможности дальнобойных беспилотников и мини-крылатых ракет, которые Украина в настоящее время использует.

Во-первых, высокая конечная скорость ракеты в сочетании с её большим весом позволяет боеголовке глубже проникать в цель перед взрывом, что значительно увеличивает разрушительную силу. Во-вторых, большая грузоподъёмность "Фламинго" обеспечивает гораздо больший радиус поражения, чем у существующих украинских ракет и беспилотников:

"Даже достижение стабильного ежемесячного выпуска в 30–50 ракет обеспечит Украине значительный запас тяжёлых крылатых ракет, который, вероятно, окажет ощутимое влияние на ход войны".

Австрийский военный эксперт Густав Грессель отмечает: изменит ли "Фламинго" в конечном итоге характер войны в Украине, в конечном итоге зависит от разведданных, которыми располагает Киев о своих целях.

"Надежно ли защищена цель? Есть ли пробелы в российской противовоздушной обороне? Где и когда в воздухе находятся российские истребители, способные перехватить ракету? Чем точнее вы это знаете, тем лучше вы можете планировать миссии", — пояснил он.

"Фламинго" и Taurus

Грессель заявил Euronews, что, хотя Taurus сложнее обнаружить на радарах и он более манёвренный, чем "Фламинго", последний "имеет гораздо большую дальность и боеголовку, поэтому оказывает гораздо большее воздействие на цель".

Ранее было объявлено, что Берлин и Киев будут совместно работать над развитием промышленного производства ракет большой дальности.

Как отмечает Euronews, при этом неизвестно, участвовало ли правительство Германии в финансировании крылатой ракеты "Фламинго". В ответ на вопрос издания представитель Министерства обороны Германии заявил, что "по соображениям военной безопасности вопросы об отдельных системах вооружения или поддержке отдельных коммерческих предприятий не могут быть раскрыты".

Ракета "Фламинго" - оценка экспертов

Как отмечал майор запаса Алексей Гетьман, РФ не способна сбивать все ракеты "Фламинго" одновременно. По его убеждению, если треть запущенных ракет попадет в цель, это будет ожидаемым результатом.

В свою очередь авиационный эксперт Валерий Романенко, в зону поражения ракеты попадет примерно 90% предприятий российского ВПК.

