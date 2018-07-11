"Миллиарды долларов платятся России, от которой мы вас защищаем": Трамп раскритиковал Германию перед саммитом НАТО (видео)

Президент США обвинил Германию в невыполнении требования по расходам на оборону на уровне 2% ВВП на фоне уплаты России "миллиардов долларов" за энергоносители.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает Германию зависимой от России из-за строительства газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря.

Об этом президент США сказал на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Стлолтенбергом в Брюсселе перед началом саммита Альянса, которая транслировалась на сайте НАТО.

Трамп выразил такую позицию, когда генсек Альянса говорил о постепенном увеличении странами - членами НАТО расходов на оборону с целью приведения этих показателей до 2% ВВП.

"Я должен сказать, я считаю, это очень печально, когда Германия заключает большую нефтяную и газовую сделку с Россией", - отметил Трамп.

Он пояснил, что Германия тратит на оборону лишь чуть больше 1% ВВП, когда одновременно миллиарды долларов тратятся на строительство газопровода "Северный поток-2". Трамп требует от всех стран - союзников НАТО тратить на оборону не менее 2% ВВП, как это было согласовано на саммите Альянса в 2014 году в Уэльсе.

При этом президент США сказал, что Соединенные Штаты расходуют на оборону 4,2% ВВП. Трамп назвал такую ситуацию неприемлемой.

"Мы должны защищать вас от России, но они платят миллиарды долларов России, и я думаю, что это очень неприемлемо. И бывший канцлер Германии является главой газопроводной компании, которая поставляет газ. В конечном итоге, Германия получит то, что 70% этой страны будет контролироваться Россией с помощью природного газа, и вы говорите мне, что это приемлемо?" - отметил Трамп.

"Этого никогда не должно было произойти, но Германия полностью контролируется Россией, потому что они получают от 60% до 70% энергоресурсов из России и нового трубопровода, и вы говорите мне, что это приемлемо, потому что я считаю, что нет, и я думаю, что это очень плохое дело для НАТО", - заявил Трамп.

Президент США добавил, что этот вопрос надо поднять в разговоре с Германией.

"Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем всех, и мы расходуем много денег для защиты. Это происходит на протяжении десятков лет. Это поднималось другими президентами, но другие президенты никогда ничего не сделали в связи с этим ... Но я должен говорить об этом, потому что я считаю, что это очень несправедливо для нашей страны, это очень несправедливо для наших налогоплательщиков. И я считаю, что эти страны должны увеличить расходы (на оборону - УНИАН) не в десятилетний период, а увеличить немедленно", - заявил Трамп.

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"Мы должны говорить о миллиардах и миллиардах долларов, которые платятся стране, от которой мы вас должны защищать. Вы знаете, все говорят об этом во всем мире ... Они говорят, что мы должны защищать вас от России, но почему вы платите миллиарды долларов России за энергоносители?" - подчеркнул Трамп.

"Если вы посмотрите на это - Германия является подневольной России", - подчеркнул президент США.

В этой связи он сказал, что в НАТО должны рассмотреть этот вопрос, потому что такая ситуация неприемлема.

Как сообщал УНИАН, проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. При этом Дания, через территорию которой газопровод также проходить, соответствующее разрешение пока не предоставила.

В начале мая компания Nord Stream 2 уже начала работы по строительству приемной станции будущего газопровода в окрестностях немецкого города Лубмин.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2». По словам председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 года составили около 3 млрд долл.

18 мая после переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости подумать над гарантиями транзита газа через Украину после реализации проекта «Северный поток-2».

Глава МИД ФРГ Гайко Маас в Москве заявил, что правительство Германии поддерживает строительство «Северного потока-2» в обход Украины.