Во время подготовки к военному параду в Китае, приуроченному к 80-й годовщине победы над Японией, которую будут отмечать 3 сентября, заметили новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) ближнего действия FK-3000. Как пишет Defense Express, основное его назначение - борьба с беспилотниками и защита стратегических объектов.

По словам аналитиков, FK-3000 впервые представили на авиакосмическом салоне Airshow China-2022. Комплекс смонтирован на трехосном полноприводном автомобильном шасси с защищенной кабиной. Для обнаружения и сопровождения целей он оборудован несколькими радиолокационными станциями и оптико-прицельной системой.

Вооружение комплекса включает 30-мм автоматическую пушку и две пусковые установки с возможностью одновременного применения двух типов ракет. Первый тип - большие ракеты, вероятно предназначены для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и БПЛА на большей высоте и дальности. На обеих пусковых установках может размещаться до 12 таких боеприпасов. Второй тип - миниатюрные ракеты, разработанные специально для массового перехвата дронов. Их на двух установках может быть до 96 единиц.

По открытым данным, FK-3000 способен поражать цели на расстоянии от 300 метров до 12 км. Теоретически, отмечают эксперты, если каждая ракета попадает в свою цель, комплекс может уничтожить 96 дронов без перезарядки. К этому следует добавить и возможности пушки, которая также способна перехватывать определенное количество воздушных объектов.

"Наличие такого количества боекомплекта - это конечно очень хорошо. Однако, здесь стоит вспомнить опыт применения российских ЗРГК "Панцирь-С1", которые могут выпустить множество своих зенитных ракет, и так и не поразить небольшой беспилотник. Речь здесь идет об атаках ГУР дронами "РУБАКА" и UJ-26 "Бобер" на российские РЛС и ЗРК во временно оккупированном Крыму", - говорится в публикации.

Поэтому, по мнению экспертов, маловероятно, что FK-3000 сможет реализовать потенциал в виде уничтожения одной цели каждой ракетой. В то же время они отмечают, что и российский "Панцирь-С1" имеет подобные миниатюрные противодронные ракеты ТКБ-1055, первая партия которых, по заявлениям Москвы, уже передана в войска.

Напомним, Израиль впервые законтрактовал ударные FPV-дроны, планируется, что сначала их получат спецподразделения. Тендер выиграла местная компания по производству беспилотных систем Xtend, которая поставит армии 5000 дронов-камикадзе и сопутствующее оборудование почти на 6 млн долларов.

Армия купит беспилотник с габаритами около 25 см с грузоподъемностью до 2,5 килограммов, стоимость которого около 1000 долларов. Первую партия БПЛА передадут израильским военным в течение двух с половиной месяцев.

